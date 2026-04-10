Зобнин назвал условия для возвращения в сборную России

32-летний капитан «Спартака» Роман Зобнин допускает, что еще сыграет за национальную сборную России.

– Раз в полгода тебя стабильно спрашивают про сборную России. Отстранение продолжается. Отбор на следующий турнир, на который нас могут теоретически допустить – Евро-2028, – стартует в марте 2027-го. Можешь сказать что-то новое по поводу выступлений за сборную?

– Я приостановил выступления в сборной. У меня ничего не поменялось. Мне нужно внимательно следить за своим здоровьем. Как будет дальше – посмотрим. Больше не могу сказать.

– Если к моменту разбана России возраст позволит, будешь готов вернуться?

– Если всe будет в порядке, если буду играть, не будет травм и много-много факторов, то, конечно. Почему нет?