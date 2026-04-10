Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед домашним матчем 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» сказал, что в этом сезоне есть много вопросов к российским судьям.
– Готовитесь ли вы к матчу с «Краснодаром» как‑то особенно?
– Есть соперники, которые являются принципиальными. «Краснодар» – главный конкурент уже на протяжении трех последних сезонов. Дважды выиграли мы, в прошлом сезоне – они. Но сейчас вся борьба еще впереди. Тем более что можно обыграть принципиального соперника, но проиграть в следующем матче.
Мы готовимся к каждой игре. Понимаем, что сейчас важная встреча против сильного соперника. Но какой‑то определенной особой подготовки к «Краснодару» нет.
– Черников пропускает матч из‑за дисквалификации. Насколько это облегчает жизнь «Зениту» и развязывает вам руки?
– Есть обойма игроков. Черников не является системообразующим игроком, он твердый игрок основы. Есть кем его заменить. Вопрос в том, кто появится из российских игроков – Кривцов или Пальцев. Только в этом ротация. Остальные позиции понятны. Тот состав, который играет обычно, будет и в матче против нас.
Черников удаляется достаточно много, что в этом сезоне, что в прошлом у него много карточек. Это стиль его игры. Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Чтобы было движение вперед, какая‑то последовательность. Пока царит непонимание, мягко говоря.
- Игра пройдет 12 апреля и начнется в 19:30 мск.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.