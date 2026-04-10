  Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»

Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»

Сегодня, 12:19
21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед домашним матчем 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» сказал, что в этом сезоне есть много вопросов к российским судьям.

– Готовитесь ли вы к матчу с «Краснодаром» как‑то особенно?

– Есть соперники, которые являются принципиальными. «Краснодар» – главный конкурент уже на протяжении трех последних сезонов. Дважды выиграли мы, в прошлом сезоне – они. Но сейчас вся борьба еще впереди. Тем более что можно обыграть принципиального соперника, но проиграть в следующем матче.

Мы готовимся к каждой игре. Понимаем, что сейчас важная встреча против сильного соперника. Но какой‑то определенной особой подготовки к «Краснодару» нет.

– Черников пропускает матч из‑за дисквалификации. Насколько это облегчает жизнь «Зениту» и развязывает вам руки?

– Есть обойма игроков. Черников не является системообразующим игроком, он твердый игрок основы. Есть кем его заменить. Вопрос в том, кто появится из российских игроков – Кривцов или Пальцев. Только в этом ротация. Остальные позиции понятны. Тот состав, который играет обычно, будет и в матче против нас.

Черников удаляется достаточно много, что в этом сезоне, что в прошлом у него много карточек. Это стиль его игры. Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Чтобы было движение вперед, какая‑то последовательность. Пока царит непонимание, мягко говоря.

  • Игра пройдет 12 апреля и начнется в 19:30 мск.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Черников Александр Семак Сергей
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anatolich72
1775816769
Зенит и судьи одна миска-газпром оттуда и хлебают на пару
Ответить
партизан84
1775816901
- я тебе деньги дал? - дал. - за кефиром послал? - послал. - кефира не было? - не было. - деньги! - какие деньги? Краткий перевод)
Ответить
ziborock
1775817054
У Семака много вопросов к судьям по поводу того почему они назначают мало пенок в ворота соперников Зенита!)))
Ответить
boris63
1775817282
Серёга аккуратно стелит соломку к предстоящему матчу.
Ответить
Павелий
1775820192
Сирожа-физрук просто привык к последовательности - через матч нарисованный пенальти в ворота соперников Зенита. А оказывается, что имея 5-6 бразильцев в стартовом составе тоже можно проиграть многим соперникам. Хочешь, чтобы Зенит уважали, - играй честно, без админ ресурса! А иначе - ЗПРФ!
Ответить
FROLL007
1775820937
Хряков тащат в каждом туре. На кубок судьи беспредельничали в пользу свинарни. Гыгыгы
Ответить
Cleaner
1775821562
Семак: - Мы судьям БОЛЬШОЕ БАБЛО платим, а они за нас плоховато посвистывают, деньги наши не отрабатывают! Потому вопросов много и царит непонимание.
Ответить
БеZуМныЙ
1775830645
Судьи снова взялись за Спартак. Ликвидный для них куш. ))))))))
Ответить
MrSmit
1775832901
Динамо Махачкала до сих пор в непонимании и диком ах@#₽уе.
Ответить
Strig
1775834483
ну как же ... на бом.жарене и не судят в нашу сторону? удивительно!
Ответить
