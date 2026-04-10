Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед домашним матчем 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» сказал, что в этом сезоне есть много вопросов к российским судьям.

– Готовитесь ли вы к матчу с «Краснодаром» как‑то особенно?

– Есть соперники, которые являются принципиальными. «Краснодар» – главный конкурент уже на протяжении трех последних сезонов. Дважды выиграли мы, в прошлом сезоне – они. Но сейчас вся борьба еще впереди. Тем более что можно обыграть принципиального соперника, но проиграть в следующем матче.

Мы готовимся к каждой игре. Понимаем, что сейчас важная встреча против сильного соперника. Но какой‑то определенной особой подготовки к «Краснодару» нет.

– Черников пропускает матч из‑за дисквалификации. Насколько это облегчает жизнь «Зениту» и развязывает вам руки?

– Есть обойма игроков. Черников не является системообразующим игроком, он твердый игрок основы. Есть кем его заменить. Вопрос в том, кто появится из российских игроков – Кривцов или Пальцев. Только в этом ротация. Остальные позиции понятны. Тот состав, который играет обычно, будет и в матче против нас.

Черников удаляется достаточно много, что в этом сезоне, что в прошлом у него много карточек. Это стиль его игры. Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Чтобы было движение вперед, какая‑то последовательность. Пока царит непонимание, мягко говоря.