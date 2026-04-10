Департамент судейства РФС разобрал спорные решения в дерби «Спартак» – «Локомотив»

Департамент судейства и инспектирования РФС дал оценку работе Инала Танашева на матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.

Они отыгрались благодаря пенальти.

На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».

1. 45-я минута – при розыгрыше углового защитник «Спартака» Кристофер Ву в борьбе за мяч попал рукой в лицо игроку «Локомотива» Лукасу Фассону.

Вердикт: данный игровой контакт с соперником является ненаказуемым.

2. 63-я минута – защитник «Локомотива» Евгений Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде. Главный арбитр назначил пенальти, но не удалил Морозова, уже имевшего желтую карточку.

Вердикт: назначение пенальти признано верным, а судья правильно не показал Морозову вторую желтую карточку, поскольку данное нарушение правил является срывом перспективной атаки в штрафной площади при неумышленной игре рукой в мяч.

3. 75-я минута – защитник «Спартака» Даниил Денисов в штрафной площади попал рукой по голове нападающему «Локомотива» Александру Руденко.

Вердикт: судья правильно продолжил игру, поскольку Денисов опережает соперника и первым играет в мяч, а Руденко прыгает и опаздывает вступить в единоборство. Прыжок Руденко в направлении Денисова происходит со спины, таким образом, Денисов не видит соперника. Контакт, который произошел после чисто сыгранного мяча, является следствием движения двух игроков в воздухе. ВАР проанализировал эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру.