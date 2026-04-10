  Департамент судейства РФС разобрал спорные решения в дерби «Спартак» – «Локомотив»

Департамент судейства РФС разобрал спорные решения в дерби «Спартак» – «Локомотив»

Сегодня, 18:49
18

Департамент судейства и инспектирования РФС дал оценку работе Инала Танашева на матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

  • Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.
  • Они отыгрались благодаря пенальти.
  • На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».

1. 45-я минута – при розыгрыше углового защитник «Спартака» Кристофер Ву в борьбе за мяч попал рукой в лицо игроку «Локомотива» Лукасу Фассону.

Вердикт: данный игровой контакт с соперником является ненаказуемым.

2. 63-я минута – защитник «Локомотива» Евгений Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде. Главный арбитр назначил пенальти, но не удалил Морозова, уже имевшего желтую карточку.

Вердикт: назначение пенальти признано верным, а судья правильно не показал Морозову вторую желтую карточку, поскольку данное нарушение правил является срывом перспективной атаки в штрафной площади при неумышленной игре рукой в мяч.

3. 75-я минута – защитник «Спартака» Даниил Денисов в штрафной площади попал рукой по голове нападающему «Локомотива» Александру Руденко.

Вердикт: судья правильно продолжил игру, поскольку Денисов опережает соперника и первым играет в мяч, а Руденко прыгает и опаздывает вступить в единоборство. Прыжок Руденко в направлении Денисова происходит со спины, таким образом, Денисов не видит соперника. Контакт, который произошел после чисто сыгранного мяча, является следствием движения двух игроков в воздухе. ВАР проанализировал эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру.

Источник: РФС ТВ
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Танашев Инал
Комментарии (18)
Юбиляр
1775836591
Очередной раз "умыли немытых", которые тут лязгали зубами и брызгали слюной! Гыгыгы.
Ответить
гидромашина
1775836935
Департамент судейства РФС разобрал ===== В России за 11 месяцев 2025 года за коррупцию осудили более 11,3 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Верховного суда.
Ответить
Strig
1775836984
похоже на правду... хотя Спартак был по игре сильнее и если б не били мимо вынесли бы и без разбора этих полётов...
Ответить
Semenycch
1775836990
Департамент судейства и инспектирования РФС просто московские вокзальные проститутки, кто заплатит, тому и .... Идентичный момент с Соболевым был разобран диаметрально противоположно и опять в пользу Спартака!
Ответить
FROLL007
1775837006
В очередной раз департамент судейства показал, что они харчуются как и судьи в свинарне. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1775837496
...мы, чё?... Уже сыграли? Когда, только успели...
Ответить
zigbert
1775838315
Можно было бы вынести это решение сразу по горячим следам.
Ответить
JIEGEHDA
1775838924
Ну скажу так. Сегодня все за Спартак и внизу они рады и говорят молодцы . Завтра скажут наоборот, скажут что они продажные и мол всё из Газпрома . Только вот не бывает так что сегодня ты мужчина , а завтра веду себя как попало . Ты или то или другое . Так что фанаты Спартака . Ведите себя красиво по мужски . А не как обычно .
Ответить
Дубина
1775841909
ЗПРФ! Поплачте)) ХА ХА ХА
Ответить
