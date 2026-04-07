  • Главная
  • Новости
  • Экс-арбитр РПЛ Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» – «Локомотив»

Экс-арбитр РПЛ Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» – «Локомотив»

7 апреля, 11:47
25

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил работу главного судьи Инала Танашева в матче 23-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» (2:1).

«На 63-й минуте Танашев правильно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» за игру рукой. Здесь шла речь про вторую жeлтую Морозову. Но в правилах написано, что при назначении 11-метрового, если это не умышленная игра рукой, показывать жeлтую не нужно. В этом и заключается сложность момента – явную осознанную игру рукой Морозову тут привязать не получается.

Игроки «Спартака» требовали прямую красную за лишение явной возможности забить гол, но это точно мимо – за Морозовым находился голкипер, ворота не были пустыми. Не знаю, понимал ли в моменте Танашев, следовало ли выносить санкции. Думаю, когда проверяли на красную, он понял, что это не она. А по жeлтой вопрос остаeтся открытым.

На 72-й минуте Танашев всe же удалил Морозова. И сделал это очень быстро – даже не стал ждать паса на Умярова. Может, арбитр и думал о предыдущем моменте. Но это неважно. Танашеву здесь сложно предъявить, что он не дал принципа преимущества. Надо ещe было посмотреть, смог бы Умяров выйти один на один и забить гол. Плюс тогда Танашев спас бы Морозова, потому что за срыв атаки положена жeлтая.

По-судейски можно было эту карточку зажевать. Но есть рекомендации, если должна быть вторая жeлтая или красная и нет моментальной возможности забить гол, то игра останавливается.

Если бы застопорилась атака и Морозов бы вмешался, пришлось бы останавливать игру, давать жeлтую и назначать свободный удар. Очень интересный момент. Думаю, что Танашеву не хватило судейского опыта. Самым логичным решением было бы посмотреть, что произойдeт дальше.

Пытаются муссировать и другие моменты. Комличенко в борьбе попал Литвинову по кадыку в центре поля – фол и фол, никакой жeлтой там не надо, амплитуды у игрока «Локомотива» не было.

И был момент с Денисовым, когда тот сыграл головой, рука пошла в сторону, а в это время со спины в него влетел Руденко. Так получилось, что рука игрока «Спартака» пошла назад и попала по голове соперника. Я не вижу здесь фола со стороны Денисова – соперник просто не успел, случился контакт, такое бывает. Но никакого умысла точно не было, это не 11-метровый и даже не фол. Такие пенальти никому не нужны.

Если суммировать, руководству департаменту есть о чeм говорить с Танашевым, но я снижать ему оценку не стал. А работать над собой и улучшаться в каких-то моментах, конечно, надо.

В эпизоде с 11-метровым у Танашева начались блуждания по штрафной, игроки «Спартака» быстро поняли, что он поплыл, стали его душить насчeт карточки. По лицу и действиям Танашева было видно, что его прессанули. Не сказать, что был испуг, но непонимание – точно. Чтобы этого не было, нужно быть чуть жeстче, увереннее и спокойнее», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Федотов Игорь Танашев Инал
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1775552636
Так блохастые не тявкать))) ЗПРФ...
Ответить
FWSPM
1775552788
принимаемые судьей решения зависят от поставленной в матче задачи. задача была отцепить проводниц от гонки за первое место. а вы там в своих помойных бачках хоть обхрюкайтесь
Ответить
алдан2014
1775556518
Во втором круге, только зинке ставят спорные пенальти
Ответить
Красногвардейчик
1775556538
И был момент с Денисовым, когда тот сыграл головой, рука пошла в сторону, а в это время со спины в него влетел Руденко. Так получилось, что рука игрока «Спартака» пошла назад и попала по голове соперника. Я не вижу здесь фола со стороны Денисова – соперник просто не успел, случился контакт, такое бывает. Но никакого умысла точно не было, это не 11-метровый и даже не фол. Такие пенальти никому не нужны. ======================================= Вспоминается игра ЦСКА-Динамо, когда Гонду пытается выбить мяч, но неожиданно на траектории удара, возникает тело Осипенко, Гонду даже пытается убрать ногу, но всё же фолит. Он его так же не видел как и Денисов, однако получил КК и дискву. Так как же судят наши судьи? А? Федотов?
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775558720
Кто не в теме, у Федотова есть справка от врача, падла буду
Ответить
JIEGEHDA
1775559852
Что удивляет . То что тут мало кто пишет . Что Спартаку помогли судьи которых купил Зенит чтобы Локо не мешал Зениту и Краснодару в борьбе за чемпионство . ОпятьГазпромВсеКупил
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775562805
Отмазывает своих хряков. Стыдно за антинародных. Гыгыгы
Ответить
Челнинец
1775564142
Еще воробьева можно было удалить.
Ответить
Shtthfckup
1775577913
Абсолютно трезво рассуждает, претензии к арбитру могут быть только за срыв динамики, но не по фолам и наказаниям
Ответить
Strig
1775585780
похоже ...
Ответить
