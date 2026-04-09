«Спартак» получил крупный штраф

9 апреля, 23:55
10

КДК РФС провел заседание по итогам 23-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» оштрафован.

«Спартак» оштрафовали на 200 тысяч рублей за использование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче с «Локомотивом» (2:1).

Встреча проходила на «Лукойл Арене». Красно-белые уступали по ходу встречи.

  • «Спартак» занимает в чемпионате России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет три очка.
  • В ближайшем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Ростова» 12 апреля.
  • В ближайшем кубковом матче красно-белые примут ЦСКА 6 мая на «Лукойл Арене». Проигравший закончит кубковый путь.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
FWSPM
1775768773
для клуба это смешная сумма. какой смысл в этих штрафах?
алдан2014
1775779305
Ишь,распоясались. У нас только Вадику Евсееву можно матюкаться. И Карпину немножко
Semenycch
1775787499
Сви-ньи они и в Африке сви-ньи!
Литейный 4 (returned)
1775802122
Стыдно за антинародный судейский позор России. Гыгыгы
zigbert
1775811633
Конечно же Спартак не одинок в таких штрафах. Неадекватны есть во всех клубах.
