«Спартак» получил крупный штраф

КДК РФС провел заседание по итогам 23-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» оштрафован.
«Спартак» оштрафовали на 200 тысяч рублей за использование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче с «Локомотивом» (2:1).
Встреча проходила на «Лукойл Арене». Красно-белые уступали по ходу встречи.
- «Спартак» занимает в чемпионате России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет три очка.
- В ближайшем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Ростова» 12 апреля.
- В ближайшем кубковом матче красно-белые примут ЦСКА 6 мая на «Лукойл Арене». Проигравший закончит кубковый путь.
Источник: РФС