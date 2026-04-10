Смолов – о Денисове: «Он, ***, в «Сити» уедет, ***, если забивать начнет»

Сегодня, 13:48
9

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов высказался о будущем защитника «Спартака» Даниила Денисова.

В разговоре с президентом «БроукБойз» Дмитрием Егоровым он оценил новую роль футболиста красно-белых.

Егоров: «Кахигао наслушался Федора Смолова, решил Денисова двигать ближе к чужим воротам. С «Локомотивом» мог хет-трик делать в первом тайме, если бы попадал по мячу в нужных ситуациях».

Смолов: «Ему не надо забивать голы и попадать по мячу – он и так стал лучшим игроком того матча. Представляешь, если он забивать начнет. Он, ***, в «Сити» уедет, ***».

  • В матче 23-го тура РПЛ «Спартак»«Локомотив» (2:1) крайний защитник Денисов играл ближе к атаке. Его признали лучшим игроком матча.
  • В этом сезоен 23-летний Денисов провел за красно-белых 33 игры, сделал 1 ассист.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Смолов Федор Денисов Даниил
Комментарии (9)
гидромашина
1775821110
И этот *** ,звездочками ******.Совсем *****.Вот же ********* ! Гы гы
acor94
1775821235
********, *****, ****** *****!!!
BlackMurder34
1775823384
Походу, опять по кладбищу прошелся , похмелялся
Бумбраш
1775823537
Что это за нарковечеринка была? Почему госнаркоконтроль не отреагировал?
