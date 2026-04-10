Смолов – о Денисове: «Он, ***, в «Сити» уедет, ***, если забивать начнет»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов высказался о будущем защитника «Спартака» Даниила Денисова.
В разговоре с президентом «БроукБойз» Дмитрием Егоровым он оценил новую роль футболиста красно-белых.
Егоров: «Кахигао наслушался Федора Смолова, решил Денисова двигать ближе к чужим воротам. С «Локомотивом» мог хет-трик делать в первом тайме, если бы попадал по мячу в нужных ситуациях».
Смолов: «Ему не надо забивать голы и попадать по мячу – он и так стал лучшим игроком того матча. Представляешь, если он забивать начнет. Он, ***, в «Сити» уедет, ***».
- В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» (2:1) крайний защитник Денисов играл ближе к атаке. Его признали лучшим игроком матча.
- В этом сезоен 23-летний Денисов провел за красно-белых 33 игры, сделал 1 ассист.
