Смолов – о Денисове: «Он, ***, в «Сити» уедет, ***, если забивать начнет»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов высказался о будущем защитника «Спартака» Даниила Денисова.

В разговоре с президентом «БроукБойз» Дмитрием Егоровым он оценил новую роль футболиста красно-белых.

Егоров: «Кахигао наслушался Федора Смолова, решил Денисова двигать ближе к чужим воротам. С «Локомотивом» мог хет-трик делать в первом тайме, если бы попадал по мячу в нужных ситуациях».

Смолов: «Ему не надо забивать голы и попадать по мячу – он и так стал лучшим игроком того матча. Представляешь, если он забивать начнет. Он, ***, в «Сити» уедет, ***».