Список судей на матчи 28-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 28-го тура РПЛ.
1 мая (пятница)
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.
«Локомотив» – «Динамо»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.
2 мая (суббота)
«Динамо Мх» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.
«Балтика» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.
ЦСКА – «Зенит»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.
3 мая (воскресенье)
«Сочи» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Андрей Иванов.
«Акрон» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.
«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.