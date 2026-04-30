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Список судей на матчи 28-го тура РПЛ

30 апреля, 11:35
11

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 28-го тура РПЛ.

1 мая (пятница)

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

2 мая (суббота)

«Динамо Мх» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

«Балтика» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

3 мая (воскресенье)

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Андрей Иванов.

«Акрон» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Локомотив Динамо Динамо Мх Ростов Балтика Рубин ЦСКА Зенит Сочи Оренбург Краснодар Акрон Ахмат Нижний Новгород Карасев Сергей Казарцев Василий Кукуляк Евгений Чебан Сергей Буланов Евгений Бобровский Ян Цыганок Сергей Танашев Инал
Комментарии (11)
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Айболид
1777538831
Визг пошёл !
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Good_win_ФКСМ
1777539347
Карася и Сухого давно надо посадить, а их ставят судить... хуже не придумать, чем этот тандем... да и Кукуянка будет топить коней и тащить бо.мжарню...
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Semenycch
1777540568
Судейский бардак и судейское продвижение обеих парнокопытных команд к медалям продолжится?
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Красногвардейчик
1777542722
Зенит с победой ХуХуян на ВАРеве, 12 игрок у них
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val69
1777542854
Сухой карась... Однако...
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рылы
1777544620
по традиции, поздравляем внезапно разбогатевших карасёва и буланова.
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Интерес
1777553748
Пофиг.Всё равно половина напортачит, а Мажич свою паству прикроет.
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Kosi4ek
1777574268
Инал Танашев получил приятный бонус от Газпрома на карту. ЗПРФ!!!
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Бумбраш
1777600316
Ну 3.05 подведем итоги и обсудим,кто на что заработал
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