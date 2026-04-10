Последний вратарь-легионер покинет РПЛ

Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич покинет клуб летом после окончания текущего контракта.

Он может продолжить карьеру в Австрии. К Ханкичу проявляют интерес ведущие команды Бундеслиги.

В зимнее трансферное окно вратарем интересовался «Атромитос», но сделка зависела от продажи голкиперов греческого клуба и не состоялась. Прошлым летом был вариант с переходом в турецкий «Серикспор», однако футболист предпочел остаться в «Ростове».

Ханкич родился в Австрии, но вызывался в сборную Боснии и Герцеговины, за которую не сыграл, оставшись в запасе в 2 встречах.