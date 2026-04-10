Последний вратарь-легионер покинет РПЛ

Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич покинет клуб летом после окончания текущего контракта.
Он может продолжить карьеру в Австрии. К Ханкичу проявляют интерес ведущие команды Бундеслиги.
В зимнее трансферное окно вратарем интересовался «Атромитос», но сделка зависела от продажи голкиперов греческого клуба и не состоялась. Прошлым летом был вариант с переходом в турецкий «Серикспор», однако футболист предпочел остаться в «Ростове».
Ханкич родился в Австрии, но вызывался в сборную Боснии и Герцеговины, за которую не сыграл, оставшись в запасе в 2 встречах.
- 31-летний голкипер в этом сезоне не играл за «Ростов». Он был на скамейке запасных команды в 17 матчах.
- В прошлом сезоне этот вратарь провел за российский клуб 3 встречи, пропустил 5 голов.
- Ханкич – единственный голкипер со статусом легионера в РПЛ. Другой вратарь «Ростова» Рустам Ятимов, играющий за сборную Таджикистана, а также беларус Андрей Кудравец, выступающий за «Динамо», статуса легионеров не имеют.
