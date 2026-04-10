  • Экспресс на матчи 11 апреля: «Балтика», «Милан» и «Фенербахче» победят, «Бавария» разгромит «Санкт-Паули»

Экспресс на матчи 11 апреля: «Балтика», «Милан» и «Фенербахче» победят, «Бавария» разгромит «Санкт-Паули»

Сегодня, 11:38

Четыре ставки на явных фаворитов – победа «Балтики» над аутсайдером «Пари НН», победа «Милана» дома над «Удинезе», победа «Фенербахче» в гостях у кризисного «Кайсериспора» и победа «Баварии» с форой -1 над «Санкт-Паули». Общий коэффициент – 4.57.

Все матчи проходят 11 апреля.

1. «Балтика» – «Пари НН» (РПЛ, 19:30 мск)

Ставка: победа «Балтики» за 1.50

«Балтика» в отличной форме – 4-е место в РПЛ, самая надeжная оборона лиги (11 пропущенных за 23 тура). Команда Андрея Талалаева дома разгромила «Сочи» (4:0) и обыграла ЦСКА (1:0). «Пари НН» находится в зоне вылета (14-е место), в последнем туре проиграл «Ростову» (0:1), а до этого получил 0:5 от «Краснодара». Разница в классе огромная. «Балтика» обязана брать три очка.

Вывод: победа «Балтики» с вероятностью 75-80%.

2. «Милан» – «Удинезе» (Серия А)

Ставка: победа «Милана» за 1.42

«Милан» борется за место в Лиге чемпионов (3-е место) и не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей. Статистика личных встреч феноменальна: 4 победы подряд над «Удинезе», 3 последних «сухих» матча. «Удинезе» имеет надeжную оборону, но против «Милана» традиционно не забивает (3 матча подряд без голов). Домашняя поддержка и мотивация сделают своe дело.

Вывод: победа «Милана» с вероятностью 75-80%.

3. «Кайсериспор» – «Фенербахче» (Суперлига)

Ставка: победа «Фенербахче» за 1.43

«Фенербахче» борется за чемпионство (2-е место) и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. Атака мощная – 2.40 гола за игру в последних 5 матчах. Статистика личных встреч: 9 матчей без поражений подряд, 9 матчей с забитыми голами. «Кайсериспор» находится в зоне вылета (16-е место) и много пропускает. Разница в классе колоссальная.

Вывод: победа «Фенербахче» с вероятностью 75-80%.

4. «Санкт-Паули» – «Бавария» (Бундеслига)

Ставка: фора «Баварии» (-1) за 1.50

«Бавария» – абсолютный лидер чемпионата (73 очка), лучшая атака (100 голов). Команда не проигрывает в 9 последних матчах, побеждает в 4 последних. В личных встречах – 7 побед подряд над «Санкт-Паули» и 13 матчей с забитыми голами. «Санкт-Паули» в кризисе (4 матча без побед), атака почти отсутствует (0.60 гола за игру). Фора -1 – отличный баланс: победа в 2+ гола – проход, победа в 1 гол – возврат.

Вывод: «Бавария» выиграет с форой -1 с вероятностью 70-75%.

🎯 Итоговый экспресс

Матч Ставка Коэф.
«Балтика» – «Пари НН» П1 (победа «Балтики») 1.50
«Милан» – «Удинезе» П1 (победа «Милана») 1.42
«Кайсериспор» – «Фенербахче» П2 (победа «Фенербахче») 1.43
«Санкт-Паули» – «Бавария» Фора «Баварии» (-1) 1.50
Итого 4.57

Еще по теме:
В «Динамо» признали Тюкавина легендой клуба
Радимов назвал проблему в игре Дурана
Матерный комментарий Евсеева назвали позором
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Пари НН Балтика
Главные новости
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
21:59
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
21:33
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
21:16
9
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
20:51
2
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
6
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Экс-форварда «Зенита» могут заиграть за сборную Италии
19:12
Все новости
Все новости
Семин предъявил претензии российским клубам насчет узбекистанца Хусанова
21:12
1
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Быстров высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
19:32
4
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Департамент судейства РФС разобрал спорные решения в дерби «Спартак» – «Локомотив»
18:49
18
Бубнов – о российском тренере: «Такие люди футболу не нужны»
18:30
8
Андронов – о фальши в эфире «Матч ТВ»: «Хорошо, что Уткин и Розанов этого не видят»
18:15
4
Генич спрогнозировал состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»
17:44
2
Вердикт ЭСК РФС по судейству в матче «Ахмат» – «Краснодар»
17:34
3
Прогноз Бубнова, когда Акинфеев закончит карьеру
17:21
6
Пономарев указал на фатальную ошибку Чалова
16:38
4
Андронов высказался об уровне комментаторов «Матч ТВ»
16:21
8
Ловчев пожаловался на «Спартак»: «Это началось еще в «федунские» времена»
15:40
19
Карпин двумя словами ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России
15:20
9
Зобнин назвал условия для возвращения в сборную России
14:56
5
В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед
14:29
8
Смолов – о Денисове: «Он, ***, в «Сити» уедет, ***, если забивать начнет»
13:48
9
Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса
13:32
5
ФотоЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона
13:20
9
Зобнин отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
13:07
7
Объявлены судьи матчей 24-го тура РПЛ
12:50
11
Вахания – о переезде из Ростова в Краснодар: «Не жалею, что не живу в Москве или Питере»
12:39
1
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
12:28
Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»
12:19
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:59
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:56
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:54
Все новости
