Четыре ставки на явных фаворитов – победа «Балтики» над аутсайдером «Пари НН», победа «Милана» дома над «Удинезе», победа «Фенербахче» в гостях у кризисного «Кайсериспора» и победа «Баварии» с форой -1 над «Санкт-Паули». Общий коэффициент – 4.57.

Все матчи проходят 11 апреля.

1. «Балтика» – «Пари НН» (РПЛ, 19:30 мск)

Ставка: победа «Балтики» за 1.50

«Балтика» в отличной форме – 4-е место в РПЛ, самая надeжная оборона лиги (11 пропущенных за 23 тура). Команда Андрея Талалаева дома разгромила «Сочи» (4:0) и обыграла ЦСКА (1:0). «Пари НН» находится в зоне вылета (14-е место), в последнем туре проиграл «Ростову» (0:1), а до этого получил 0:5 от «Краснодара». Разница в классе огромная. «Балтика» обязана брать три очка.

Вывод: победа «Балтики» с вероятностью 75-80%.

2. «Милан» – «Удинезе» (Серия А)

Ставка: победа «Милана» за 1.42

«Милан» борется за место в Лиге чемпионов (3-е место) и не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей. Статистика личных встреч феноменальна: 4 победы подряд над «Удинезе», 3 последних «сухих» матча. «Удинезе» имеет надeжную оборону, но против «Милана» традиционно не забивает (3 матча подряд без голов). Домашняя поддержка и мотивация сделают своe дело.

Вывод: победа «Милана» с вероятностью 75-80%.

3. «Кайсериспор» – «Фенербахче» (Суперлига)

Ставка: победа «Фенербахче» за 1.43

«Фенербахче» борется за чемпионство (2-е место) и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. Атака мощная – 2.40 гола за игру в последних 5 матчах. Статистика личных встреч: 9 матчей без поражений подряд, 9 матчей с забитыми голами. «Кайсериспор» находится в зоне вылета (16-е место) и много пропускает. Разница в классе колоссальная.

Вывод: победа «Фенербахче» с вероятностью 75-80%.

4. «Санкт-Паули» – «Бавария» (Бундеслига)

Ставка: фора «Баварии» (-1) за 1.50

«Бавария» – абсолютный лидер чемпионата (73 очка), лучшая атака (100 голов). Команда не проигрывает в 9 последних матчах, побеждает в 4 последних. В личных встречах – 7 побед подряд над «Санкт-Паули» и 13 матчей с забитыми голами. «Санкт-Паули» в кризисе (4 матча без побед), атака почти отсутствует (0.60 гола за игру). Фора -1 – отличный баланс: победа в 2+ гола – проход, победа в 1 гол – возврат.

Вывод: «Бавария» выиграет с форой -1 с вероятностью 70-75%.

🎯 Итоговый экспресс

Матч Ставка Коэф. «Балтика» – «Пари НН» П1 (победа «Балтики») 1.50 «Милан» – «Удинезе» П1 (победа «Милана») 1.42 «Кайсериспор» – «Фенербахче» П2 (победа «Фенербахче») 1.43 «Санкт-Паули» – «Бавария» Фора «Баварии» (-1) 1.50 Итого 4.57

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!