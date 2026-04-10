Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов

Карина Истомина, жена бывшего игрока сборной России Федора Смолова, сообщила, что стала меньше зарабатывать.
«Стала меньше зарабатывать по сравнению с прошлым годом.
Жизнь стала дороже, рекламы стало меньше в разы, покупательская способность у людей снижается.
Но я тут тоже в радикальном принятии, потому что рекламный рынок все равно перестроится, просто это займет не один год, а мы теряем как будто годы нашего расцвета.
Соцсети хоть и поменяются, люди-то останутся и будут что-то покупать, а им будут что-то продавать. Главное – помнить, что, несмотря на все изменения, с вами остаются ваши навыки, которые никто никогда у вас не сможет отобрать», – написала Истомина.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар». О завершении игровой карьеры Смолов еще не объявлял. Федор сейчас ведет активную медийную жизнь.
Источник: телеграм-канал Карины Истоминой