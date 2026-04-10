Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов

Карина Истомина, жена бывшего игрока сборной России Федора Смолова, сообщила, что стала меньше зарабатывать.

«Стала меньше зарабатывать по сравнению с прошлым годом.

Жизнь стала дороже, рекламы стало меньше в разы, покупательская способность у людей снижается.

Но я тут тоже в радикальном принятии, потому что рекламный рынок все равно перестроится, просто это займет не один год, а мы теряем как будто годы нашего расцвета.

Соцсети хоть и поменяются, люди-то останутся и будут что-то покупать, а им будут что-то продавать. Главное – помнить, что, несмотря на все изменения, с вами остаются ваши навыки, которые никто никогда у вас не сможет отобрать», – написала Истомина.