Прогноз Бубнова, когда Акинфеев закончит карьеру

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз, сколько еще будет играть 40-летний капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.
«С учeтом его травм, у Акинфеева же очень серьeзные травмы были, и он периодически лечится, всe время ходит. И он говорит: «Я на каждую тренировку приезжаю раньше за полчаса и специально разминаюсь, потому что у меня боли, если я не разомнусь…»
Значит, он всe, он на исходе, и сейчас Торопу нужно готовиться. Потому что я думаю, что Акинфеев, ну максимум год [еще поиграет], если настроится и никаких палок в колeса не будут ему ставить», – сказал Бубнов.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
- Капитан армейцев пропустил 740 голов в 818 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
- По ходу карьеры у Акинфеева было несколько тяжелых травм с пропуском нескольких месяцев, но всякий раз он возвращался и места в основе ЦСКА не терял.
- Карьеру в сборной России Игорь завершил в 2018 году.
Источник: «Коммент.Шоу»