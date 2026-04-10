Прогноз Бубнова, когда Акинфеев закончит карьеру

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз, сколько еще будет играть 40-летний капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

«С учeтом его травм, у Акинфеева же очень серьeзные травмы были, и он периодически лечится, всe время ходит. И он говорит: «Я на каждую тренировку приезжаю раньше за полчаса и специально разминаюсь, потому что у меня боли, если я не разомнусь…»

Значит, он всe, он на исходе, и сейчас Торопу нужно готовиться. Потому что я думаю, что Акинфеев, ну максимум год [еще поиграет], если настроится и никаких палок в колeса не будут ему ставить», – сказал Бубнов.