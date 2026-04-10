Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз Бубнова, когда Акинфеев закончит карьеру

10 апреля, 17:21
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз, сколько еще будет играть 40-летний капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

«С учeтом его травм, у Акинфеева же очень серьeзные травмы были, и он периодически лечится, всe время ходит. И он говорит: «Я на каждую тренировку приезжаю раньше за полчаса и специально разминаюсь, потому что у меня боли, если я не разомнусь…»

Значит, он всe, он на исходе, и сейчас Торопу нужно готовиться. Потому что я думаю, что Акинфеев, ну максимум год [еще поиграет], если настроится и никаких палок в колeса не будут ему ставить», – сказал Бубнов.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
  • Капитан армейцев пропустил 740 голов в 818 матчах.
  • Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
  • По ходу карьеры у Акинфеева было несколько тяжелых травм с пропуском нескольких месяцев, но всякий раз он возвращался и места в основе ЦСКА не терял.
  • Карьеру в сборной России Игорь завершил в 2018 году.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Бубнов Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775830952
Когда 1000 раз сыграет
Ответить
boris63
1775833024
Надо уходить вовремя, чтобы не плевали в спину доброжелатели.
Ответить
Mirak92
1775835194
Когда Слава на пике был, почему нельзя было уступить? и остаться играющим тренером? Тут Игоря осуждаю Тороп закис на лавке. Вина Акинфеева
Ответить
Чугунный скороход
1775836014
Пока не появится тренер, который усадит его на лавку, не закончит в ближайшее время. Хочешь играть ещё, играй в каком нибудь середняке. Дай уже дорогу другим
Ответить
...уефан
1775837871
...тогда, "когда одна палочка и три дырочки победят целое серое войско и на рождественский стол подадут жаренного Гусева". И то - может быть...
Ответить
Интерес
1775839332
Только сменщиком Тороп не станет.В историческом для ЦСКА смысле.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 