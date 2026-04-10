Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования РФС высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

В добавленное ко второму тайму время форвард забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря москвичей Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.

«После видеопросмотра арбитр верно отменил гол, забитый на 90+5‑й минуте. Находясь в площади ворот, Артeм Дзюба («Акрон») в единоборстве за приближающийся мяч толкает рукой Игоря Акинфеева (ЦСКА), который выпрыгивал вверх с целью сыграть в мяч. ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», – сказано в видео на официальной странице РФС в ВК.