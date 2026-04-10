Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования РФС высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
В добавленное ко второму тайму время форвард забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря москвичей Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.
«После видеопросмотра арбитр верно отменил гол, забитый на 90+5‑й минуте. Находясь в площади ворот, Артeм Дзюба («Акрон») в единоборстве за приближающийся мяч толкает рукой Игоря Акинфеева (ЦСКА), который выпрыгивал вверх с целью сыграть в мяч. ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», – сказано в видео на официальной странице РФС в ВК.
- Голы у ЦСКА забили Лусиано Гонду на 5-й минуте и Данил Круговой на 84-й, а у «Акрона» отличился Артем Дзюба с пенальти на 60-й.
- В РПЛ лидирует «Краснодар» с 52 очками после 23 матчей. Далее расположились «Зенит» (51 очко), «Локомотив» (44), «Балтика» (43), ЦСКА (42), «Спартак» (41).
- 24-й тур РПЛ стартует завтра, 11 апреля.