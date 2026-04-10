Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА

Сегодня, 20:20
8

Департамент судейства и инспектирования РФС высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

В добавленное ко второму тайму время форвард забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря москвичей Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.

«После видеопросмотра арбитр верно отменил гол, забитый на 90+5‑й минуте. Находясь в площади ворот, Артeм Дзюба («Акрон») в единоборстве за приближающийся мяч толкает рукой Игоря Акинфеева (ЦСКА), который выпрыгивал вверх с целью сыграть в мяч. ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», – сказано в видео на официальной странице РФС в ВК.

Еще по теме:
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами» 4
Карпин двумя словами ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России 8
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА 7
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Дзюба Артем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1775841830
Шлангу такие только с аля-бзянитом засчитывали! там все ему можно было делать))))
Ответить
гидромашина
1775842198
Вердикт РФС-----С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в закон «О государственном языке РФ» (168-ФЗ), ограничивающие использование иностранных слов, включая англицизмы, в публичном пространстве, рекламе и сфере товаров и услуг. А значит не вердикт, а приговор.
Ответить
Император Бомжей
1775842590
Да, верно! Тут фол именно в толкание, точнее наложении руки на Акинфеева!
Ответить
Garrincha58
1775843449
Уверен если бы Дзюба забил такой гол другому вратарю его бы засчитали и никто бы не заметил лёгкого касания вратаря
Ответить
Mirak92
1775844103
Сколько можно труп этот пинать?????Надоело! убогая лига газпрома, порядком надоела. Тупо из-за Балтики смотрю.!!!!
Ответить
Snek
1775846889
Бред какой-то! Я сам за ЦСКА, но считаю, что такие голы отменять нельзя. Рукаку играл в мяч, это чистый гол. Теперь чего, если вратарь встал на пути игрока, который играет в мяч, то всё, голов засчитывать не будем? Футбол - это контактный вид спорта!
Ответить
Главные новости
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
22:32
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
21:59
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
21:33
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
21:16
10
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
20:51
3
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
7
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Все новости
Все новости
Семин предъявил претензии российским клубам насчет узбекистанца Хусанова
21:12
1
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
6
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Быстров высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
19:32
4
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Департамент судейства РФС разобрал спорные решения в дерби «Спартак» – «Локомотив»
18:49
18
Бубнов – о российском тренере: «Такие люди футболу не нужны»
18:30
8
Андронов – о фальши в эфире «Матч ТВ»: «Хорошо, что Уткин и Розанов этого не видят»
18:15
4
Генич спрогнозировал состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»
17:44
2
Вердикт ЭСК РФС по судейству в матче «Ахмат» – «Краснодар»
17:34
3
Прогноз Бубнова, когда Акинфеев закончит карьеру
17:21
6
Пономарев указал на фатальную ошибку Чалова
16:38
4
Андронов высказался об уровне комментаторов «Матч ТВ»
16:21
8
Ловчев пожаловался на «Спартак»: «Это началось еще в «федунские» времена»
15:40
19
Карпин двумя словами ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России
15:20
9
Зобнин назвал условия для возвращения в сборную России
14:56
5
В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед
14:29
8
Смолов – о Денисове: «Он, ***, в «Сити» уедет, ***, если забивать начнет»
13:48
9
Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса
13:32
5
ФотоЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона
13:20
9
Зобнин отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
13:07
7
Объявлены судьи матчей 24-го тура РПЛ
12:50
11
Вахания – о переезде из Ростова в Краснодар: «Не жалею, что не живу в Москве или Питере»
12:39
1
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
12:28
Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»
12:19
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:59
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 