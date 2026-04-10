Ловчев пожаловался на «Спартак»: «Это началось еще в «федунские» времена»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, что его не пригласили на встречу главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо с ветеранами клуба.

«Меня не было в Москве, но меня никто на эту встречу не приглашал. Отыграв 10 лет за «Спартак», став из спартаковцев первым лучшим футболистом страны, я не чувствую себя человеком, нужным «Спартаку».

Я был председателем общества «Спартак», создал свою личную команду мини-футбольную, но не чувствую какую-то заинтересованность в себе. И так многие ветераны «Спартака» могут сказать.

Конечно, от этого есть какой-то осадок. Это началось еще в «федунские» времена. Когда «Спартаком» руководили мой футбольный отец Никита Павлович Симонян и Николай Петрович Старостин, к игрокам было совершенно другое отношение.

Николай Петрович всегда говорил: «Ребята, если когда-то, что-то понадобится – приходите». А когда пришел (Леонид) Федун и Зарема (Салихова), все закончилось.

Я не буду называть фамилии, но большие тренеры, работавшие в «Спартаке», мне рассказывали, что Федун с ними не здоровается. Как это возможно? Это уму непостижимо

Футбольный клуб – это семья. Так и должно быть. Эта проблема и сдвинула «Спартак» на шестое место. Вот этого единения, понимания нет в сегодняшнем «Спартаке».

Меняются тренеры, руководители, а вот продолжения и понимания, что такое «Спартак», нет – это ушло», – заявил Ловчев.