Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев пожаловался на «Спартак»: «Это началось еще в «федунские» времена»

Ловчев пожаловался на «Спартак»: «Это началось еще в «федунские» времена»

10 апреля, 15:40
16

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, что его не пригласили на встречу главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо с ветеранами клуба.

«Меня не было в Москве, но меня никто на эту встречу не приглашал. Отыграв 10 лет за «Спартак», став из спартаковцев первым лучшим футболистом страны, я не чувствую себя человеком, нужным «Спартаку».

Я был председателем общества «Спартак», создал свою личную команду мини-футбольную, но не чувствую какую-то заинтересованность в себе. И так многие ветераны «Спартака» могут сказать.

Конечно, от этого есть какой-то осадок. Это началось еще в «федунские» времена. Когда «Спартаком» руководили мой футбольный отец Никита Павлович Симонян и Николай Петрович Старостин, к игрокам было совершенно другое отношение.

Николай Петрович всегда говорил: «Ребята, если когда-то, что-то понадобится – приходите». А когда пришел (Леонид) Федун и Зарема (Салихова), все закончилось.

Я не буду называть фамилии, но большие тренеры, работавшие в «Спартаке», мне рассказывали, что Федун с ними не здоровается. Как это возможно? Это уму непостижимо

Футбольный клуб – это семья. Так и должно быть. Эта проблема и сдвинула «Спартак» на шестое место. Вот этого единения, понимания нет в сегодняшнем «Спартаке».

Меняются тренеры, руководители, а вот продолжения и понимания, что такое «Спартак», нет – это ушло», – заявил Ловчев.

  • 77-летний экс-защитник выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 год.
  • Чемпионом СССР он стал в 1969-м, а в 1971-м выиграл Кубок страны.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1775825767
Ну вот и причина последних его высказываний - следы привели к месту "где собака порылась" ! Гыгыгы
Ответить
ilich55
1775825826
Женя, ты не удивил. Чтобы укрожид-миллиардер ещё и здоровался со своими рабами!? Не царское это дело.
Ответить
Romio-xxx
1775826028
Любой владелец клуба прежде всего управленец,он должен получать прибыль от своего проекта наняв для этого специальных людей,но он не обязан быть фанатом этого клуба и пожимать руку всем подряд.
Ответить
Vitaga
1775827252
с одной стороны - Федун показал себя искренним фанатом клуба - стадион построил. игроков покупал пачками. чехарду тренеров встроил вместе с Заремой пытаясь наладить игру. с другой стороны - будучи человеком богатым но совершенно далеким от футбола тупо не понимал эту сферу.
Ответить
NewLife
1775827320
Ты зашкварен на газпром тв и в отличии от других ветеранов часто подмахиваешь новым хозяевам)
Ответить
Фердя
1775827829
Психованный, разбрасывающий слюну по всей редакции Матча…какое тебе уважение?
Ответить
БеZуМныЙ
1775830502
Даже спартачу стало стыдно за этот клуб.
Ответить
ySS
1775831451
Ловчев игрой вписал своё имя в историю Спартака. Заслуженный ветеран клуба, вынужденный зарабатывать на газпром тв...
Ответить
FROLL007
1775832389
Расформировать антинародный судейский позор России. Гыгыгы
Ответить
andr45
1775842311
А ты хоть одно хорошее слово сказал? О КАРРЕРЕ Он совершает ошибки раз за разом. Я уже несколько раз видел его в игре. У меня возникает только один вопрос: кто привез этого человека в «Спартак»? О ПРОМЕСЕ Для многих красно-белых болельщиков Промес топ-игрок. Я не понимаю, почему это так О БАКАЕВЕ Для «Спартака» уход Бакаева станет потерей. Для меня и всех бывших футболистов — Бакаев лучший атакующий игрок «Спартака». О ДЖИКИИ Не могу понять, что сейчас происходит. Почему он не играет? У него есть опыт, определённый уровень качества, который подтвержден годами. О ДУАРТЕ  Какие агенты этого человека привезли? Таких футболистов, как Дуарте, в команде быть не должно. О СОБОЛЕВЕ Думаю, в какой-то степени «Спартак» мог спровоцировать то, что Соболев начал смотреть на сторону
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 