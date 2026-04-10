Назначения комментаторов на матчи 24-го тура РПЛ

Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ.
11 апреля
«Крылья Советов» – «Ахмат»: Михаил Моссаковский, Петр Коптев.
«Рубин» – «Оренбург»: Роман Титов.
«Балтика» – «Пари НН»: Константин Генич, Петр Денисов.
12 апреля
ЦСКА – «Сочи»: Александр Неценко, Михаил Меламед.
«Ростов» – «Спартак»: Артем Шмельков.
«Локомотив» – «Динамо Мх»: Роман Нагучев, Александр Пойда.
«Зенит» – «Краснодар»: Роман Трушечкин, Александр Аксенов.
13 апреля
«Акрон» – «Динамо»: Дмитрий Шнякин, Петр Коптев.
Источник: «Матч ТВ»