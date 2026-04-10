Назначения комментаторов на матчи 24-го тура РПЛ

Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ.

11 апреля

«Крылья Советов» – «Ахмат»: Михаил Моссаковский, Петр Коптев.

«Рубин» – «Оренбург»: Роман Титов.

«Балтика» – «Пари НН»: Константин Генич, Петр Денисов.

12 апреля

ЦСКА – «Сочи»: Александр Неценко, Михаил Меламед.

«Ростов» – «Спартак»: Артем Шмельков.

«Локомотив» – «Динамо Мх»: Роман Нагучев, Александр Пойда.

«Зенит» – «Краснодар»: Роман Трушечкин, Александр Аксенов.

13 апреля

«Акрон» – «Динамо»: Дмитрий Шнякин, Петр Коптев.