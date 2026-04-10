Лепехин: «Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то Солнце не погаснет»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепeхин оценил перспективу команды остаться без титулов в этом сезоне.

Питерцы вылетели из FONBET Кубка России после домашнего матча второго этапа полуфинала Пути регионов со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7).

«Никакой трагедии не случилось. Если бы матч со «Спартаком» был важен, то не было бы ротации состава. Да, неприятно вылететь, но никакой катастрофы. Понятно, что для «Зенита» важен каждый турнир, но чемпионат важнее. Так сложилось, что на этой неделе будет и очень важный матч с «Краснодаром».

Если «Зенит» не выиграет трофеи и в этом году, то ничего критичного не будет. У футбольного клуба «Зенит» нет никаких проблем. Есть только проблема с чемпионством в прошлом году.

Клуб существует и будет существовать, ничего с ним не будет. Титулы важны не только в 100-летие, а в любой год. Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то Солнце не погаснет. Возьмeт через год. «Спартак» вон сколько лет не выигрывает РПЛ – и ничего», – сказал Лепехин.