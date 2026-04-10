Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лепехин: «Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то Солнце не погаснет»

Лепехин: «Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то Солнце не погаснет»

Сегодня, 10:13
16

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепeхин оценил перспективу команды остаться без титулов в этом сезоне.

Питерцы вылетели из FONBET Кубка России после домашнего матча второго этапа полуфинала Пути регионов со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7).

«Никакой трагедии не случилось. Если бы матч со «Спартаком» был важен, то не было бы ротации состава. Да, неприятно вылететь, но никакой катастрофы. Понятно, что для «Зенита» важен каждый турнир, но чемпионат важнее. Так сложилось, что на этой неделе будет и очень важный матч с «Краснодаром».

Если «Зенит» не выиграет трофеи и в этом году, то ничего критичного не будет. У футбольного клуба «Зенит» нет никаких проблем. Есть только проблема с чемпионством в прошлом году.

Клуб существует и будет существовать, ничего с ним не будет. Титулы важны не только в 100-летие, а в любой год. Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то Солнце не погаснет. Возьмeт через год. «Спартак» вон сколько лет не выигрывает РПЛ – и ничего», – сказал Лепехин.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.
  • Игра 24-го тура РПЛ между командами пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля и начнется в 19:30 мск.
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит Краснодар Лепехин Константин
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775810855
Солнце знает, что тут до правды-как до Луны, и в перспективе есть ещё до неё-правды, восемь попыток.
Ответить
Цугундeр
1775811467
)) В смысле-Миллер не выпилится?)
Ответить
FWSPM
1775813312
"Если «Зенит» не выиграет трофеи и в этом году, то ничего критичного не будет. У футбольного клуба «Зенит» нет никаких проблем" Фаза отрицания еще не прошла))
Ответить
TOMSON
1775814392
Это зависит от того, кого считать солнцем.
Ответить
Юбиляр
1775816728
Солнце не погаснет, даже если расформировать к е.б.е.л.е.ю (любимое словцо Айболидки) совсем этот ВСЕЛЕНСКИЙ ПОЗОР !!!Гыгыгы
Ответить
За что бан ?
1775819380
Ничего не случится . Даже наверное хорошо будет , если сезон будет провален . Может сделают оргвыводы , подчистят и обновят команду .
Ответить
Alexander.saf
1775821138
Солнце светить будет ещё ярче
Ответить
rash1959
1775822912
понеслось, подстил соломки под блохастые жопки
Ответить
subbotaspartak
1775824507
«Спартак» вон сколько лет не выигрывает РПЛ – и ничего», – всем освещает путь...
Ответить
Kosi4ek
1775833520
Чучуть не прав, если Зенит не возьмёт медальку будет массовой взрыв пуканов в северной столице... Солнце как раз погаснет только над одним городом в России. Ыгыгыг
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 