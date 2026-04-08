Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Ловчева на странный пенальти Барко

Вчера, 22:24
4

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал назначение и исполнение пенальти в кубковом матче с «Зенитом».

  • Команды встречаются во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • В конце первого тайма судья Артем Чистяков назначил пенальти за фол Луиса Энрике против Эсекьеля Барко.
  • Сам аргентинец не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.

«Барко так показывает, что ему как будто двинули в рыло. Да ничего там не было, вот Луис Энрике дотронулся до него и все.

Что касается исполнения пенальти, то вопрос, как это было сделано. Подошел человек и просто катнул мяч.

Как будто сказал: «Пенальти назначили неправильно». Надо спрашивать Барко, что он хотел сделать в этом случае», – сказал Ловчев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Зенит Барко Эсекьель Ловчев Евгений
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фердя
1775680445
Больной человек, странный и предсказуемый…Ловчев - молчание золото!
Ответить
oyabun
1775680692
Наверное правильно по духу игры, что Барко не забил, потому что это такой очень натянутый пенальти. Другое дело, что Барко сам на себя не похож был с этим ударом. От него такого не ожидал.
Ответить
Hector вернулся
1775686439
Ловчев где мини футбольный Спартак?
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 