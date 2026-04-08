Реакция Ловчева на странный пенальти Барко

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал назначение и исполнение пенальти в кубковом матче с «Зенитом».

Команды встречаются во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В конце первого тайма судья Артем Чистяков назначил пенальти за фол Луиса Энрике против Эсекьеля Барко.

Сам аргентинец не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.

«Барко так показывает, что ему как будто двинули в рыло. Да ничего там не было, вот Луис Энрике дотронулся до него и все.

Что касается исполнения пенальти, то вопрос, как это было сделано. Подошел человек и просто катнул мяч.

Как будто сказал: «Пенальти назначили неправильно». Надо спрашивать Барко, что он хотел сделать в этом случае», – сказал Ловчев.