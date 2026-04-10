Бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас заявил, что симпатизирует «Спартаку».
«У меня большая любовь для «Спартак» Москвы», – сказал грек на русском языке.
- Циципас – внук экс-спартаковца Сергея Сальникова.
- «Спартак» остается самым титулованным клубом России. Команда основана в 1922 году.
- Сейчас московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России по футболу шестое место. Отставание от третьей строчки составляет три очка.
- В ближайшем туре РПЛ «Спартак» 12 апреля сыграет на выезде против «Ростова». Желто-синих тренирует аналитик сборной России Джонатан Альба. В ростовском клубе серьезные финансовые затруднения.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
Источник: «Бомбардир»