  • Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса

Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса

Сегодня, 13:32
5

Полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с клубом «Альбирекс Ниигата С», который летом переименуют в «Джуронг».

39-летний японец присоединится к сингапурской команде в августе и выступит за нее в сезоне-2026/27.

«Я рад получить возможность играть за «Джуронг». В этом году мне исполняется 40 лет, и я ставлю перед собой несколько личных целей, включая мировой рекорд Гиннесса по голам в высших лигах наибольшего числа стран.

Однако моя главная цель в этом клубе – выиграть чемпионат. Есть несколько очень сильных соперников, поэтому это будет непросто, но я настроен добиться этого», – сказал Хонда.

  • Последним клубом японца был «Паро» из Бутана, за который он выступал в 2024 году после трехлетнего перерыва в карьере.
  • За ЦСКА Хонда играл с 2010 по 2013 год, после чего перешел в итальянский «Милан». Также он выступал в Японии, Нидерландах, Мексике, Австралии, Бразилии, Азербайджане и Литве, был главным тренером сборной Камбоджи.

Источник: официальный сайт «Альбирекса Ниигата С»
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Хонда Кейсуке
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1775818151
только в ЦСКА что то и показал, далее слив
Ответить
boris63
1775820856
Не перешёл он в Милан, а сбежал как крыса.
Ответить
Kollljan
1775823132
Помню Хонду. Узок глаз, да всё видит.
Ответить
Plyash
1775826890
Достойно играл за ЦСКА , надо сказать , тут не поспоришь , дальше не знаю . Удачи тебе , Кейсуке , заслужил .
Ответить
Mirak92
1775828320
Я помню, как этот Бака, так хотел уйти от нас, что матч ЦСКА Бавария тупо слил. Трижды в упор пустых ворот в требуны катапультировав круглый. Как и последующие матчи, что ускорило его прощание. С горчинкой расставания. Гол против Севильи только в памяти
Ответить
