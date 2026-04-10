Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса

Полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с клубом «Альбирекс Ниигата С», который летом переименуют в «Джуронг».

39-летний японец присоединится к сингапурской команде в августе и выступит за нее в сезоне-2026/27.

«Я рад получить возможность играть за «Джуронг». В этом году мне исполняется 40 лет, и я ставлю перед собой несколько личных целей, включая мировой рекорд Гиннесса по голам в высших лигах наибольшего числа стран.

Однако моя главная цель в этом клубе – выиграть чемпионат. Есть несколько очень сильных соперников, поэтому это будет непросто, но я настроен добиться этого», – сказал Хонда.