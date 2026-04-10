Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса

Полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с клубом «Альбирекс Ниигата С», который летом переименуют в «Джуронг».
39-летний японец присоединится к сингапурской команде в августе и выступит за нее в сезоне-2026/27.
«Я рад получить возможность играть за «Джуронг». В этом году мне исполняется 40 лет, и я ставлю перед собой несколько личных целей, включая мировой рекорд Гиннесса по голам в высших лигах наибольшего числа стран.
Однако моя главная цель в этом клубе – выиграть чемпионат. Есть несколько очень сильных соперников, поэтому это будет непросто, но я настроен добиться этого», – сказал Хонда.
- Последним клубом японца был «Паро» из Бутана, за который он выступал в 2024 году после трехлетнего перерыва в карьере.
- За ЦСКА Хонда играл с 2010 по 2013 год, после чего перешел в итальянский «Милан». Также он выступал в Японии, Нидерландах, Мексике, Австралии, Бразилии, Азербайджане и Литве, был главным тренером сборной Камбоджи.
Источник: официальный сайт «Альбирекса Ниигата С»