Объявлены судьи матчей 24-го тура РПЛ

Сегодня, 12:50
11

РФС назвал имена арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ.

Главным судьей на игре лидеров турнира «Зенит»«Краснодар» будет Сергей Карасев.

11 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Иванов.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Балтика» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Юрий Баскаков.

12 апреля (воскресенье)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Динамо Мх»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

13 апреля (понедельник)

«Акрон» – «Динамо»: судья – Игорь Капленков. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание» 3
Семак оценил положение Мостового в «Зените» 7
Бубнов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на титул в зависимости от исхода очного матча 8
Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Крылья Советов Ахмат Рубин Оренбург Балтика Пари НН ЦСКА Сочи Ростов Спартак Локомотив Динамо Мх Акрон Динамо Карасев Сергей Сухой Алексей Казарцев Василий Левников Кирилл Бобровский Ян Цыганок Сергей Прокопов Андрей Капленков Игорь
Комментарии (11)
NewLife
1775815299
Ха, карася в водах невы откормили и выпустили в болото)) Еще для полного кайфа кухуяна на Вар посадили бы)))
Император Бомжей
1775816607
Пожалуй Карасев лучший вариант для матча тура
За что бан ?
1775819748
Ну всё , понеслась моча по трубам . Уже визжат с подвыванием ,задравши пятаки кверху .
рылы
1775822384
по традиции, поздравляем внезапно разбогатевшего сухого.
шахта Заполярная
1775824474
Рыбный день в Краснодаре.
алдан2014
1775825364
Думал забыли лысого,а нет,в центральном матче. Ну ну ждём,как он будет правильно свистеть. Зина с козырей зашла. Ни кому не доверила,самому надёжному бойцу
СПОРТ 21 века
1775840955
После такого списка появились какие-то неприятные ощущения. Словно в душу лягушка навалила кучу неприятных экскрементов. Что-то подсказывает, что Зенит свой матч крупно проиграет, а Балтику придушат в Калининграде. Сухой почти наверняка Спартаку подарит одиннадцатиметровый удар, а между тем и тяжёлые три очка. Будем смотреть, насколько все эти ожидания близки к реальности...
Главные новости
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
21:59
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
21:33
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
21:16
9
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
20:51
2
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
6
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Экс-форварда «Зенита» могут заиграть за сборную Италии
19:12
Все новости
Все новости
Семин предъявил претензии российским клубам насчет узбекистанца Хусанова
21:12
1
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Быстров высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
19:32
4
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Департамент судейства РФС разобрал спорные решения в дерби «Спартак» – «Локомотив»
18:49
18
Бубнов – о российском тренере: «Такие люди футболу не нужны»
18:30
8
Андронов – о фальши в эфире «Матч ТВ»: «Хорошо, что Уткин и Розанов этого не видят»
18:15
4
Генич спрогнозировал состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»
17:44
2
Вердикт ЭСК РФС по судейству в матче «Ахмат» – «Краснодар»
17:34
3
Прогноз Бубнова, когда Акинфеев закончит карьеру
17:21
6
Пономарев указал на фатальную ошибку Чалова
16:38
4
Андронов высказался об уровне комментаторов «Матч ТВ»
16:21
8
Ловчев пожаловался на «Спартак»: «Это началось еще в «федунские» времена»
15:40
19
Карпин двумя словами ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России
15:20
9
Зобнин назвал условия для возвращения в сборную России
14:56
5
В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед
14:29
8
Смолов – о Денисове: «Он, ***, в «Сити» уедет, ***, если забивать начнет»
13:48
9
Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса
13:32
5
ФотоЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона
13:20
9
Зобнин отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
13:07
7
Объявлены судьи матчей 24-го тура РПЛ
12:50
11
Вахания – о переезде из Ростова в Краснодар: «Не жалею, что не живу в Москве или Питере»
12:39
1
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
12:28
Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»
12:19
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:59
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:56
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:54
