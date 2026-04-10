Объявлены судьи матчей 24-го тура РПЛ

РФС назвал имена арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ.

Главным судьей на игре лидеров турнира «Зенит» – «Краснодар» будет Сергей Карасев.

11 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Иванов.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Балтика» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Юрий Баскаков.

12 апреля (воскресенье)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Динамо Мх»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

13 апреля (понедельник)

«Акрон» – «Динамо»: судья – Игорь Капленков. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.