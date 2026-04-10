В «Динамо» сказали, можно ли считать Тюкавина легендой клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, что нужно сделать нападающему Константину Тюкавину, чтобы стать легендой клуба.
«Я думаю, что Костя Тюкавин уже стал легендой «Динамо», потому что побил рекорд Кевина Кураньи по количеству голов в XXI веке», – сказал Пивоваров.
- 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 23 матча, забил 9 голов, сделал 6 ассистов.
- На прошлой неделе Тюкавин оформил дубль в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:3), забив свой 57-й гол за «Динамо», и по этому показателю обошeл Кураньи, у которого на счету 56 мячей.
