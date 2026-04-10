В «Динамо» сказали, можно ли считать Тюкавина легендой клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, что нужно сделать нападающему Константину Тюкавину, чтобы стать легендой клуба.

«Я думаю, что Костя Тюкавин уже стал легендой «Динамо», потому что побил рекорд Кевина Кураньи по количеству голов в XXI веке», – сказал Пивоваров.