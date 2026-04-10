  • Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»

Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»

10 апреля, 15:55
27

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов поделился впечатлениями от кубковой игры «Зенит» – «Спартак».

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
  • «Зенит» вылетел из турнира.

«Парни привыкли относиться к «Спартаку» как к детям. Видимо, даже не разминались перед матчем и в кубке проиграли.

Но ничего, я за то, чтобы была дружба внутри русского футбола. Поэтому даже таким, как спартаковцы, надо иногда давать почувствовать, что у них есть какие-то шансы.

Они воспряли духом, будут больше тренироваться, может, у них появятся какие-то достижения. Не все время же оставаться в тени «Зенита».

Молодцы, поделились успехами. У «Зенита» просто так много этих успехов, что нам не жалко, а у спартаковцев их можно сосчитать по пальцам», – заявил Милонов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Зенит
Комментарии (27)
Kosi4ek
1775832579
Человек ещё не отошёл от запоя после поражения, а вы его уже интервью берёте. Ыгыгы
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1775833493
У него конкретно сгорел пукан а он пытается всем доказать что это был не пожар а запланированный подарок дятел в каждом твоём слове видно что у тебя всё ещё дымит
Ответить
Цугундeр
1775833695
))) Лютует шушарский трутень,ох лютует..)
Ответить
ziborock
1775834100
Это тот клоун, борец с геями и любитель постной шавермы с опятами, который заявил что "фашисты изначально были гомосеками"!Богат Питер чудаками...ну или по Шукшину!)))
Ответить
САДЫЧОК
1775835600
Абсолютно далёкий от футбола чел.
Ответить
zigbert
1775839546
Он давно несёт ахинею а уж в футболе ему вообще делать нечего.
Ответить
anatolich72
1775846480
Простительно что он о Спартаке наплел, непростительно , что такие в Госдуме обитают
Ответить
Бумбраш
1775867864
И это депутат российской федерации??? Знаний футбольных 0,тем более футбольной истории.но это не страшно,на Руси убогим многое прощалось.страшно другое -такие как милонов законы принимают
Ответить
Oldtrafford83
1775885829
Кто нибудь посадите это чучело обратно в клетку))
Ответить
Oldtrafford83
1775885941
К миллионерам из ЗПРФ тоже будут как к детям относится когда нужно будет очередной юбилей переносить?))
Ответить
