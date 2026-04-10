Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов поделился впечатлениями от кубковой игры «Зенит» – «Спартак».

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.

«Зенит» вылетел из турнира.

«Парни привыкли относиться к «Спартаку» как к детям. Видимо, даже не разминались перед матчем и в кубке проиграли.

Но ничего, я за то, чтобы была дружба внутри русского футбола. Поэтому даже таким, как спартаковцы, надо иногда давать почувствовать, что у них есть какие-то шансы.

Они воспряли духом, будут больше тренироваться, может, у них появятся какие-то достижения. Не все время же оставаться в тени «Зенита».

Молодцы, поделились успехами. У «Зенита» просто так много этих успехов, что нам не жалко, а у спартаковцев их можно сосчитать по пальцам», – заявил Милонов.