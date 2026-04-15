Челестини высказался о предстоящем кубковом матче ЦСКА со «Спартаком»

Фабио Челестини, главный тренер ЦСКА, поделился ожиданиями от кубкового матча со «Спартаком».

«Спартак» и ЦСКА сыграют 6 мая в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы замечаем, что болельщики порой не говорят о следующем матче в чемпионате. Но всегда говорят: «Пожалуйста, обыграйте «Спартак». Так было и в «Марселе»: болельщики просили обыграть «ПСЖ» даже тогда, когда в ближайшее время не было матчей с ними.

Думаю, в кубковом дерби будет отличная атмосфера», – cказал Челестини.