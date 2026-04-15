Челестини высказался о предстоящем кубковом матче ЦСКА со «Спартаком»

Фабио Челестини, главный тренер ЦСКА, поделился ожиданиями от кубкового матча со «Спартаком».
«Спартак» и ЦСКА сыграют 6 мая в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
«Мы замечаем, что болельщики порой не говорят о следующем матче в чемпионате. Но всегда говорят: «Пожалуйста, обыграйте «Спартак». Так было и в «Марселе»: болельщики просили обыграть «ПСЖ» даже тогда, когда в ближайшее время не было матчей с ними.
Думаю, в кубковом дерби будет отличная атмосфера», – cказал Челестини.
- Действующим обладателем Кубка России остается ЦСКА.
- В суперфинале прошлого розыгрыша армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), а затем победили по пенальти (4:3).
- «Спартак» не брал Кубок с 2022 года.
