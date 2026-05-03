Челестини: «Если ЦСКА выиграет Кубок России, это будет мой пятый титул за год»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сосредоточен на дальнейшей работе.
– Вы сказали, что не нужно верить инсайдерам. Лучше спросить вас – вы ответите. Верно, что ваш представитель прорабатывает вопрос с другими клубами?
– Еще раз повторяю: я сосредоточен на работе здесь. Слова моего представителя – это другой вопрос. Не общаюсь с агентом каждый день. Я сосредоточен на полуфинале Кубка, или финале, как вы его называете.
Это будет мой пятый титул за год. Я сосредоточен. Если кто-то ведет переговоры или нет – это меня не касается. Наверное, какие-то разговоры ведутся, но это его работа. Я не вижу, в чем может быть проблема. Говорит мой агент – это подается как инсайд. Давайте говорить о ЦСКА.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
