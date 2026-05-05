  • Генич сказал, встряхнется ли ЦСКА из-за отставки Челестини перед матчем со «Спартаком»

Генич сказал, встряхнется ли ЦСКА из-за отставки Челестини перед матчем со «Спартаком»

5 мая, 13:48
3

Комментатор Константин Генич сказал, чего ждет от ЦСКА после отставки главного тренера Фабио Челестини в ближайшем матче со «Спартаком».

«Спартак» после отставки Челестини становится более явным фаворитом в дерби, или у ЦСКА произойдет сейчас встряска, которая им и поможет?

– Да не будет никакой встряски. Неважно, кто сейчас будет на бровке рядом с армейской командой во время игры со «Спартаком» – Дмитрий Игдисамов, Константин Генич или Василий Иванович Петров. Футболисты сами всe прекрасно понимают.

Это игра не про тактику, это игра про эмоции, про кураж и про удачу. Вряд ли какая‑то вспышка должна у ЦСКА произойти. Даже наоборот. Знаю, что многие поддерживали тренера из футболистов ЦСКА. И видно было, когда Челестини прощался с ними в раздевалке, что уход стал достаточно болезненным ударом. Это надо пережить.

Хорошо, что через два дня игра, можно переключиться. Но я сомневаюсь, что будет прям такая вспышка и встряска для команды именно перед игрой со «Спартаком».

При этом, хоть мы говорим, что «Спартак» получше играет весной, чем ЦСКА, фаворита тут быть не может. Это дерби, это одна игра. Да, «Спартак» играет дома. 51 на 49 – на его стороне преимущество. Потому что красно‑белые играют при своих болельщиках. Но не более того.

  • Игра «Спартак» – ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России пройдeт в среду, 6 мая. Начало – в 20:00 мск.
  • 4 мая ЦСКА объявил об отставке Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Челестини Фабио Генич Константин
Комментарии (3)
Терекфан
1777983585
ничейка будет в основное время,а дальше решит лоторея
АЛЕКС 58
1777984107
Главное,что бы игру не испортили два продажных упыря,главный и на ВАРе
boris63
1778032888
Во блин, какой специалист пропадает, куда Реал смотрит.
Все новости
