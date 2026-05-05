Генич сказал, встряхнется ли ЦСКА из-за отставки Челестини перед матчем со «Спартаком»

Комментатор Константин Генич сказал, чего ждет от ЦСКА после отставки главного тренера Фабио Челестини в ближайшем матче со «Спартаком».

– «Спартак» после отставки Челестини становится более явным фаворитом в дерби, или у ЦСКА произойдет сейчас встряска, которая им и поможет?

– Да не будет никакой встряски. Неважно, кто сейчас будет на бровке рядом с армейской командой во время игры со «Спартаком» – Дмитрий Игдисамов, Константин Генич или Василий Иванович Петров. Футболисты сами всe прекрасно понимают.

Это игра не про тактику, это игра про эмоции, про кураж и про удачу. Вряд ли какая‑то вспышка должна у ЦСКА произойти. Даже наоборот. Знаю, что многие поддерживали тренера из футболистов ЦСКА. И видно было, когда Челестини прощался с ними в раздевалке, что уход стал достаточно болезненным ударом. Это надо пережить.

Хорошо, что через два дня игра, можно переключиться. Но я сомневаюсь, что будет прям такая вспышка и встряска для команды именно перед игрой со «Спартаком».

При этом, хоть мы говорим, что «Спартак» получше играет весной, чем ЦСКА, фаворита тут быть не может. Это дерби, это одна игра. Да, «Спартак» играет дома. 51 на 49 – на его стороне преимущество. Потому что красно‑белые играют при своих болельщиках. Но не более того.