Аршавин высказался о шансах «Спартака» на победу в Кубке

Сегодня, 08:19
9

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что у «Спартака» есть хорошие шансы на победу в FONBET Кубке России.

«Карседо ищет оптимальные сочетания. Стройность у них появилась, Зобнин хороший отрезок проводит, Литвинов в центр наконец‑то передвинут. Им нужен центральный нападающий. В Кубке у них хорошие шансы выйти в финал и победить. Команда успокоилась. Вокруг нее спокойно, тишина, а в игре появился баланс», – сказал Аршавин.

  • Карседо возглавляет «Спартак» с 5 января 2026 года.
  • В финале Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые сыграют с ЦСКА 6 мая.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Аршавин Андрей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
BarStep
1776404654
Не., не осилят .. Гы Готов на пари :)
Garrincha58
1776405292
Тот кто в Зените действительно работает того увольняют, а этот сидит в столице на тв или шоу и никакой пользы клубу не приносит продолжает доить клуб. Правильна пословица кто не работает тот ест
R_a_i_n
1776406024
Все верно, нужен центр. нап.
lismaye
1776406658
Ответить
zigbert
1776407009
Шансы есть у всех оставшихся полуфиналистов в том числе и у Спартака. Кубковые матчи вообще отличаются своей непредсказуемостью.
...уефан
1776414021
..."Не верьте тишине, рассвет ещё далёк. Ещё суровый мрак тревожен и глубок"(с)...
Все новости
