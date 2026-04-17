Аршавин высказался о шансах «Спартака» на победу в Кубке

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что у «Спартака» есть хорошие шансы на победу в FONBET Кубке России.

«Карседо ищет оптимальные сочетания. Стройность у них появилась, Зобнин хороший отрезок проводит, Литвинов в центр наконец‑то передвинут. Им нужен центральный нападающий. В Кубке у них хорошие шансы выйти в финал и победить. Команда успокоилась. Вокруг нее спокойно, тишина, а в игре появился баланс», – сказал Аршавин.