Суд вынес вердикт болельщикам «Зенита», кидавшим бутылки в игроков «Спартака»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двух болельщиков «Зенита».

Они бросали пластиковые бутылки в игроков соперника в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7) на «Газпром Арене».

Болельщики признали свою вину. Им зарпетили посещать официальные соревнования на срок от восьми месяцев до года. Также они получили штрафы по 7 тысяч рублей.

Болельщик, получивший 8 месяцев отстранения, попросил не наказывать его строго, поскольку он ходит на матчи с ребенком, который занимается футболом.