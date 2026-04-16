Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Суд вынес вердикт болельщикам «Зенита», кидавшим бутылки в игроков «Спартака»

Суд вынес вердикт болельщикам «Зенита», кидавшим бутылки в игроков «Спартака»

Сегодня, 12:01
44

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двух болельщиков «Зенита».

Они бросали пластиковые бутылки в игроков соперника в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7) на «Газпром Арене».

Болельщики признали свою вину. Им зарпетили посещать официальные соревнования на срок от восьми месяцев до года. Также они получили штрафы по 7 тысяч рублей.

Болельщик, получивший 8 месяцев отстранения, попросил не наказывать его строго, поскольку он ходит на матчи с ребенком, который занимается футболом.

  • Игра прошла 8 апреля.
  • Матчи FONBET Кубка России до финала можно посещать без использования Fan ID.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
Foxitkuban
Хороший пример ребенку. Культурная столица, чё...
Ответить
Дубина
Дубина
Быдлы!! И таксикоманы)) культурная столица((( Ну ну( Все дворы обоссанные и шприцы на каждом углу! ЗПРФ!! Какой клубишко такие и болелы! ТАБОР...
Ответить
Дубина
Дубина
Ребенком алкашь прикрывается((( нелюдь! и представьте там таких очень много! за свой поступок ответить не может обезьяна))) ЗПРФ
Ответить
алдан2014
алдан2014
Как говорится без комментариев. Думаю кому из наших завсегдатаев, впервые в жизни стало стыдно за Зенит
Ответить
subbotaspartak
subbotaspartak
С ребёнком ходишь и бросаешься в футболистов? Папаша....
Ответить
Snek
Snek
Ребёнку он пример подал как не надо болеть за команду :)) Тому, что с ребёнка, мне кажется, надо было лет 5 запрета впаять.
Ответить
Cleaner
Cleaner
Они допинг игрокам Зенита кидали, а в игроков Спартака попали ну совершенно случайно!
Ответить
ScarlettOgusania
1776337473
болельщика с ребенком (семеныча) отстранить от футбольных матчей на 8 лет за неуважительное отношение к сопернику...
Ответить
Стыдно
Стыдно
Стыдно за мазутных мразей, ой как стыдно, ой как стыдно!!!
Ответить
За что бан ?
За что бан ?
Смотри те ка , а свинота жаждет крови ! Хотят чтобы чувака повесили или четвертовали ( всесте с отпрыском естественно ). Человеконенавистническая свиносекта -стыд и срам в одом флаконе .
Ответить
Главные новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 