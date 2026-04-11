«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге

Пресс-служба «Спартака» на этой неделе дезинформировала болельщиков. На самом деле команда не прервала безвыигрышную серию в Санкт-Петербурге.

На этой неделе в кубковом матче «Спартак» победил «Зенит» на «Газпром Арене» (0:0, 7:6 по пенальти).

«Спартак» не прерывал 14-летнюю безвыигрышную серию в Санкт-Петербурге: вопреки информации на официальном сайте «Спартака» и многочисленным постам различных блогеров, в правилах IFAB (международной футбольной ассоциации) говорится, что серия послематчевых пенальти проводится после окончания матча (правило 10 пункт 3).

В правилах, утвержденных Минспорта РФ (относящихся к футболу, футзалу и ещe пяти видам футбола) в последней редакции от 23 января 2026 года прямо уточняется, что послематчевые пенальти не являются частью матча (правило 10 пункт 4).

Таким образом, «Спартаку» придется перенести дату прерывания безвыигрышной серии в Санкт-Петербурге», – написал источник.