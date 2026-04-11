  • «Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге

«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге

Сегодня, 20:35
17

Пресс-служба «Спартака» на этой неделе дезинформировала болельщиков. На самом деле команда не прервала безвыигрышную серию в Санкт-Петербурге.

На этой неделе в кубковом матче «Спартак» победил «Зенит» на «Газпром Арене» (0:0, 7:6 по пенальти).

«Спартак» не прерывал 14-летнюю безвыигрышную серию в Санкт-Петербурге: вопреки информации на официальном сайте «Спартака» и многочисленным постам различных блогеров, в правилах IFAB (международной футбольной ассоциации) говорится, что серия послематчевых пенальти проводится после окончания матча (правило 10 пункт 3).

В правилах, утвержденных Минспорта РФ (относящихся к футболу, футзалу и ещe пяти видам футбола) в последней редакции от 23 января 2026 года прямо уточняется, что послематчевые пенальти не являются частью матча (правило 10 пункт 4).

Таким образом, «Спартаку» придется перенести дату прерывания безвыигрышной серии в Санкт-Петербурге», – написал источник.

  • «Спартак» в следующем кубковом матче примет ЦСКА 6 мая. Встреча состоится на «Лукойл Арене». Проигравший закончит кубковый путь, сосредоточившись на чемпионате России по футболу.
  • Обе команды борются за топ-5 РПЛ.
  • Суперфинал Кубка состоится в «Лужниках» 24 мая. Главный стадион страны принимает суперфинал с 2022 года.

Еще по теме:
«Спартак» – в лидерах РПЛ по судейской «помощи» 11
Выяснилось ключевое изменение в «Спартаке» при Карседо 2
Список игроков «Спартака», которые пропустят матч с «Ростовом» 8
Источник: телеграм-канал «вЗените»
Комментарии (17)
FWSPM
1775932726
да конечно не прервал. все под контролем. главное не расслабляться. а когда в кубке следующая игра у газовика? что то не могу найти в расписании..
Ответить
NewLife
1775932873
Вы слышали Мойша выиграл на ипподроме в тотализатор сто тысяч ? Да, конечно, слышал - только не выиграл, а проиграл, и не на бегах, а в преферанс и не сто тысчч, а 200 руб.
Ответить
БеZуМныЙ
1775932889
А то уже в Тушино салюты запустили. А оказалось рано. ))))
Ответить
Plyash
1775933593
Зенит вылетел из кубка в этом сезоне , не игру проиграв , а только серию пенальти . А серия пенальти к игре не относится , конечно ? Бред сивой кобылы . Всех чиновников из Мин.спорта , кто такое придумывает , в дурдом отправить и пенсии лишить . Ещё лучше яйца оторвать , мозги поменять .
Ответить
NewLife
1775933894
"Спартак» на самом деле...." Спартак на самом деле идет дальше в кубке, а б.омжи на самом деле - без кубка и сочиняют эту херню.
Ответить
Дубина
1775934231
Как же стыдно за этих баклажанов питарских((( такую ...ню пишут! Все под газом убитые лазят как овощи! ЗПРФ!! Помойка! Табор)))
Ответить
aaaaahhhh
1775934458
ей Богу, - юродивые.
Ответить
k611
1775934599
Да пофиг, главное победа, борьба за Кубок России продолжается...
Ответить
MrSmit
1775934920
Тут юбилеи переносят каждый год, а это всего лишь какая-то серия в одну игру за сезон. ***** все не уймутся не как. Аахаха.
Ответить
За что бан ?
1775935708
Нормальные такие зубовный скрежет и злобное пуканье . ))) Хе-хе.
Ответить
Главные новости
Бундеслига. «Бавария» унизила «пиратов» (5:0) и побила рекорд 54-летней давности
21:50
1
Примера. «Барселона» крупно победила в дерби «Эспаньол» (4:1), отрыв от «Реала» увеличился до 9 очков
21:37
РПЛ. «Балтика» не удержала победу над «Пари НН» (2:2)
21:30
23
Видео«Балтика» лишилась лучшего бомбардира
21:09
3
«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге
20:35
17
«Спартак» – в лидерах РПЛ по судейской «помощи»
19:56
25
У Рахимова появился вариант в Европе
19:16
2
Фото«Зенит» за последние годы больше всех страдает от ошибок судей
19:03
40
Сафонов получил во Франции прозвище «Генерал КГБ»
18:17
14
Назван главный «бандит» РПЛ
18:05
5
Все новости
Все новости
Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»
15:31
17
Видео«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко
15:00
8
Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»
12:58
5
ВидеоПомазун встал на защиту Барко: «Это не понты»
09:29
7
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:58
28
Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 15:55
27
Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам: «Чтобы судили нормально»
Вчера, 12:03
4
Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»
Вчера, 11:51
27
Быстров удивился решению игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 09:27
9
Латышонок прокомментировал поражение «Зенита» в серии пенальти
Вчера, 08:59
Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»
Вчера, 08:24
29
Генич прокомментировал нелепый пенальти Барко
9 апреля
ВидеоБарко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом»
9 апреля
12
Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари
9 апреля
5
Игроки «Спартака» утешили соперника после победы над «Зенитом»
9 апреля
7
Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям
9 апреля
44
Эмоциональный пост Дивеева после вылета от «Спартака»
9 апреля
8
Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
2
Мостовой уличил Семака в серьезной тренерской ошибке
9 апреля
3
Реакция болельщиков «Спартака» на проход «Зенита»
9 апреля
5
Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
10
ВидеоЦСКА выдвинул гол Облякова на премию Пушкаша
9 апреля
8
Фанаты «Зенита» отреагировали на промах 18-летнего Кондакова против «Спартака»
9 апреля
3
Спартаковец Ву прокомментировал победный пенальти в матче с «Зенитом»
9 апреля
5
«Проклятие снято!»: «Фратрия» – о победе «Спартака» над «Зенитом»
9 апреля
15
Комичная статистика зенитовца Дурана в матче со «Спартаком»
9 апреля
32
Эмоциональная реакция фанатов «Зенита» на вылет от «Спартака»
9 апреля
43
«Лукойл Арену» предложили лишить кубкового дерби «Спартак» – ЦСКА
9 апреля
25
Все новости
