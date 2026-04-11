Помазун встал на защиту Барко: «Это не понты»

11 апреля, 09:29
Вратарь «Спартака» Илья Помазун оправдал своего партнера по команде Эсекьеля Барко за нелепый пенальти в кубковой игре с «Зенитом».

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • В конце первого тайма судья Артем Чистяков назначил пенальти за фол Луиса Энрике против Барко.
  • Сам аргентинец не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.
  • В итоге «Спартак» выиграл в серии пенальти и прошел дальше.

– Как вы смотрите на манеру исполнения пенальти игроками, когда они совершают движения до удара и не выбирают угол до последнего – это понты?

– Не понты. Это очень сложно для вратаря – игрок может остановиться, посмотреть, а вратарь в этот момент делает движение. Но для нападающего сложно, когда вратарь стоит до последнего.

– Так мы дойдем до предположения, что Латышонок гениально сыграл в эпизоде с пенальти Барко.

– Он как раз остался на месте. Выдержал позицию и сыграл грамотно. Латышонок сыграл в этом моменте отлично.

Инсайды о вратарской позиции в «Спартаке»
Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Зенит Помазун Илья Латышонок Евгений Барко Эсекьель
Комментарии (7)
Красногвардейчик
1775891080
Это просто вы.....бон))
...уефан
1775892892
...согласен, это не понты, а фишка и в мозгах принты...
FCSpartakM
1775894855
да Барко хотел пробить по центру просто, но перед ударом увидел, что вратарь остался на месте и не успел придумать что-то другое. Тупо растерялся. Хз,зачем форсировать эту тему про понты.
FWSPM
1775896002
да хоть бы мяч поднял. безобразно пробил! хуже чем кондаков))
Desma
1775897224
Это психология и ничего нового. В нынешних правилах до момента удара голкипер должен находиться на линии ворот и может перемещаться вдоль неё, однако выходы по направлению к мячу запрещены. В советское время вратарь до удара обязан был стоять на месте. Отсюда и соответствующие тренировки вратарей-стоя на месте угадать направление удара.
Desma
1775911632
Илюша, если не понты, то это пижонство, выпендрёж...., т.е. самоуверенность, пренебрежение.
zigbert
1775915838
Переиграл его Латышонок,только и всего а Барко не сумел переключиться на удар в другой угол.
Главные новости
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
3
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
5
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
13
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
9
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
8
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
2
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
18
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
3
Зидан ответил на предложение возглавить сборную Таджикистана
14:53
10
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Все новости
Все новости
ВидеоАршавин высказался о нелепом пенальти Барко в матче с «Зенитом»
Вчера, 16:14
Аршавин дал новое определение «Спартаку»
Вчера, 14:21
8
«Это позор»: экс-зенитовец пристыдил форварда команды Дурана
Вчера, 09:24
16
«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге
11 апреля
41
Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»
11 апреля
19
Видео«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко
11 апреля
8
Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»
11 апреля
5
ВидеоПомазун встал на защиту Барко: «Это не понты»
11 апреля
7
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
10 апреля
28
Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»
10 апреля
27
Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам: «Чтобы судили нормально»
10 апреля
4
Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»
10 апреля
27
Быстров удивился решению игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»
10 апреля
9
Латышонок прокомментировал поражение «Зенита» в серии пенальти
10 апреля
Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»
10 апреля
29
Генич прокомментировал нелепый пенальти Барко
9 апреля
ВидеоБарко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом»
9 апреля
12
Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари
9 апреля
5
Игроки «Спартака» утешили соперника после победы над «Зенитом»
9 апреля
7
Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям
9 апреля
44
Эмоциональный пост Дивеева после вылета от «Спартака»
9 апреля
8
Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
2
Мостовой уличил Семака в серьезной тренерской ошибке
9 апреля
3
Реакция болельщиков «Спартака» на проход «Зенита»
9 апреля
5
Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
10
ВидеоЦСКА выдвинул гол Облякова на премию Пушкаша
9 апреля
8
Фанаты «Зенита» отреагировали на промах 18-летнего Кондакова против «Спартака»
9 апреля
3
Спартаковец Ву прокомментировал победный пенальти в матче с «Зенитом»
9 апреля
5
Все новости
