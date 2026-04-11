Помазун встал на защиту Барко: «Это не понты»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун оправдал своего партнера по команде Эсекьеля Барко за нелепый пенальти в кубковой игре с «Зенитом».

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

В конце первого тайма судья Артем Чистяков назначил пенальти за фол Луиса Энрике против Барко.

Сам аргентинец не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.

В итоге «Спартак» выиграл в серии пенальти и прошел дальше.

– Как вы смотрите на манеру исполнения пенальти игроками, когда они совершают движения до удара и не выбирают угол до последнего – это понты?

– Не понты. Это очень сложно для вратаря – игрок может остановиться, посмотреть, а вратарь в этот момент делает движение. Но для нападающего сложно, когда вратарь стоит до последнего.

– Так мы дойдем до предположения, что Латышонок гениально сыграл в эпизоде с пенальти Барко.

– Он как раз остался на месте. Выдержал позицию и сыграл грамотно. Латышонок сыграл в этом моменте отлично.