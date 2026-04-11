«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев возмущен тем, как полузащитник красно-белых Эсекьель Барко исполнил пенальти в кубковой игре с «Зенитом».

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

В конце первого тайма судья Артем Чистяков назначил пенальти за фол Луиса Энрике против Барко.

Сам аргентинец не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.

В итоге «Спартак» выиграл в серии пенальти и прошел дальше.

«Пока рано говорить, что «Спартак» показывает какой-то красивый футбол. И в матче с «Зенитом» ничего особенного не было. И я просто в шоке от пенальти – как его пробил Барко. Это вообще черт знает что.

Понимаете, я свой первый матч за «Спартак» играл в Ташкенте, с «Пахтакором». И когда я три раза ошибся, ко мне подошел Сережа Рожков, игравший последнего защитника. И сказал мне: «Еще раз ошибешься – и я тебя прибью». Вот на этом все мое обучение сразу и закончилось. Тогда все было как-то по-другому.

И здесь надо спрашивать у Барко – ты хоть понимаешь, кому ты бил пенальти и какое давнее соперничество идет между нашими клубами?» – сказал Ловчев.