Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко

Сегодня, 15:00
8

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев возмущен тем, как полузащитник красно-белых Эсекьель Барко исполнил пенальти в кубковой игре с «Зенитом».

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • В конце первого тайма судья Артем Чистяков назначил пенальти за фол Луиса Энрике против Барко.
  • Сам аргентинец не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.
  • В итоге «Спартак» выиграл в серии пенальти и прошел дальше.

«Пока рано говорить, что «Спартак» показывает какой-то красивый футбол. И в матче с «Зенитом» ничего особенного не было. И я просто в шоке от пенальти – как его пробил Барко. Это вообще черт знает что.

Понимаете, я свой первый матч за «Спартак» играл в Ташкенте, с «Пахтакором». И когда я три раза ошибся, ко мне подошел Сережа Рожков, игравший последнего защитника. И сказал мне: «Еще раз ошибешься – и я тебя прибью». Вот на этом все мое обучение сразу и закончилось. Тогда все было как-то по-другому.

И здесь надо спрашивать у Барко – ты хоть понимаешь, кому ты бил пенальти и какое давнее соперничество идет между нашими клубами?» – сказал Ловчев.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Кубок Спартак Зенит Барко Эсекьель Ловчев Евгений
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1775909150
Женя, ну что ты сравниваешь времена настоящего, родного футбола в чемпионате СССР, с проплаченным газпромовским?!!!
Ответить
БеZуМныЙ
1775910708
Навострил лыжи за бугор. Видать надоело быть всегда шестым.
Ответить
NewLife
1775911653
" И сказал мне: «Еще раз ошибешься – и я тебя прибью»." Жалко, что не прибил.
Ответить
САДЫЧОК
1775914650
Жаль Ловчев тебя не прибили или хорошего леща не дали, когда ты мешал работать тренеру и капитану Спартака и мутил воду в команде, будучи липовой звездой и в результате Спартак оказался в Пердиве.
Ответить
andr45
1775917062
РОЖКОВ «Еще раз ошибешься – и я тебя прибью». Вообще-то, дал держись!
Ответить
Frankfurt Am Main
1775918266
Ловчев неадекват,зачем приглашать его в студию тошнит от этого д..била
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 