  • «Это позор»: экс-зенитовец пристыдил форварда команды Дурана

«Это позор»: экс-зенитовец пристыдил форварда команды Дурана

Сегодня, 09:24
15

Бывший зенитовец Радослав Батак прокомментировал комичную статистику нападающего команды Джона Дурана.

В последнем матче против «Спартака» Дуран пробежал меньше вратаря.

«Я с таким, конечно, не сталкивался. Если игрок пробегает меньше вратаря – это позор. Один раз Лионель Месси пробежал меньше вратаря, но мы знаем, кто такой Месси – один из лучших игроков за последние 100 лет.

Возможно, дело в адаптации, но это не отговорка, если ты не отдаешь себя на поле и пробегаешь меньше вратаря. Это просто позор, так нельзя. Надо стараться, отдавать всего себя, чтобы это отражалось с голах, результативных передачах. А Дуран, кажется, не отдается», – сказал Батак.

  • «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
  • За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
  • «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон
Комментарии (15)
Красногвардейчик
1775976454
ЗПРФ...так чего вы на Дурана накинулись? Парень к своим попал))
FWSPM
1775976563
- "А Дуран, кажется, не отдается», – сказал Батак." Он отдался еще при приеме в команду там сразу в раздевалке по кругу пускают...потом или пешком ходят или хромают как санек
FWSPM
1775976674
А если серьезно я считаю что эти претензии необоснованы...парень забил два из двух это 100% реализация.Просто надо ему чаще давать бить пенальти вместо всяких кондаковых.Куда смотрит семак?
За что бан ?
1775978322
А с какого Радослав Батак стал бывшим зенитовцем ? Какое он вообще отношение к Зениту имеет ? Очередная ложь "бомбы" про Зенит в угоду оголтелым свиносектантам .
Cleaner
1775980328
Пристыживать нужно не Дурана, а весь ЗПРФ за то, что он за БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ всякий шлак покупает!!!...((((((((((((((((((
Номэд
1775980941
Весь бзденит это великий ПОЗОР! зпрф
Бумбраш
1775984785
Чё позор то сразу? Чувачек почилить приехал,бала срубить,в кабаке гульнуть,сикелух местных попробовать.изначально о футболе речи не было.если бы он играл в футбол,то его бы арабы никуда не отдавали
radga
1775986922
А за какую сумму его взял ЗПРФ? Интересно....
MrSmit
1775991391
Коротко...ЗПРФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
