«Это позор»: экс-зенитовец пристыдил форварда команды Дурана

Бывший зенитовец Радослав Батак прокомментировал комичную статистику нападающего команды Джона Дурана.
В последнем матче против «Спартака» Дуран пробежал меньше вратаря.
«Я с таким, конечно, не сталкивался. Если игрок пробегает меньше вратаря – это позор. Один раз Лионель Месси пробежал меньше вратаря, но мы знаем, кто такой Месси – один из лучших игроков за последние 100 лет.
Возможно, дело в адаптации, но это не отговорка, если ты не отдаешь себя на поле и пробегаешь меньше вратаря. Это просто позор, так нельзя. Надо стараться, отдавать всего себя, чтобы это отражалось с голах, результативных передачах. А Дуран, кажется, не отдается», – сказал Батак.
- «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
- За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
- «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
