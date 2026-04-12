«Это позор»: экс-зенитовец пристыдил форварда команды Дурана

Бывший зенитовец Радослав Батак прокомментировал комичную статистику нападающего команды Джона Дурана.

В последнем матче против «Спартака» Дуран пробежал меньше вратаря.

«Я с таким, конечно, не сталкивался. Если игрок пробегает меньше вратаря – это позор. Один раз Лионель Месси пробежал меньше вратаря, но мы знаем, кто такой Месси – один из лучших игроков за последние 100 лет.

Возможно, дело в адаптации, но это не отговорка, если ты не отдаешь себя на поле и пробегаешь меньше вратаря. Это просто позор, так нельзя. Надо стараться, отдавать всего себя, чтобы это отражалось с голах, результативных передачах. А Дуран, кажется, не отдается», – сказал Батак.