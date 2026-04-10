Вахания – о переезде из Ростова в Краснодар: «Не жалею, что не живу в Москве или Питере»

Защитник «Ростова» Илья Вахания не жалеет, что не живет в Москве или Санкт-Петербурге.

Летом игрок сборной России перейдет в «Краснодар».

– Много вещей вам придется перевезти из Ростова в Краснодар?

– Да. Сейчас моя жена беременна, совсем скоро должна родить. Так что вещей стало еще больше. Как закончится чемпионат, сразу начнем переезд. Придется заказать «Газели». Что касается жилья, то мы написали агенту по недвижимости, она занимается этим вопросом.

– Краснодар и Ростов достаточно похожи.

– Да. Мне очень нравится Ростов. Совсем не жалею, что не живу в Москве или Питере. Единственный минус – отсутствие аэропорта, но мы с этим смирились.

– За что бы вы хотели сказать «Ростову» спасибо?

– За все, что у меня сейчас есть. Команда поверила в меня, когда мне было уже 22 года. Играл на тот момент только во Второй лиге. Они дали мне шанс. За это им огромное спасибо.