Радимов назвал проблему в игре Дурана

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о форварде команды Джоне Дуране.
«Технически он оснащeн очень хорошо. Машина какая-то. Большой, здорово работает с мячом. Но ему катастрофически не хватает движения. Медлительность, которая мешает команде. При этом видно, что потенциал у него громадный, но он его не использует даже близко», – сказал Радимов.
- 22-летний Дуран провел за «Зенит» 7 матчей, забил 2 гола.
- Петербуржцы взяли в феврале колумбийца в аренду у «Аль-Насра» до конца сезона.
