Радимов назвал проблему в игре Дурана

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о форварде команды Джоне Дуране.

«Технически он оснащeн очень хорошо. Машина какая-то. Большой, здорово работает с мячом. Но ему катастрофически не хватает движения. Медлительность, которая мешает команде. При этом видно, что потенциал у него громадный, но он его не использует даже близко», – сказал Радимов.