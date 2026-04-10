Пономарев указал на фатальную ошибку Чалова

10 апреля, 16:38
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал бывшего нападающего армейцев Федор Чалова за желание играть в Европе.

Сегодня, 10 апреля, футболисту исполнилось 28 лет.

«Поздравляю Фeдора с днeм рождения, но он сделал большую ошибку, что уехал. Он не такого уровня игрок, чтобы играть за рубежом, там требуются другие критерии: выносливость, работоспособность.

Сейчас ЦСКА он тоже не нужен, потому что необходимы быстрые игроки, обладающие техникой, тактикой и скоростью.

А он всегда забивал халявные мячи, то одиннадцатиметровые, то кто-то ошибeтся», – сказал Пономарев.

  • В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
  • Российский форвард провел за новую команду 8 матчей (466 минут) без голевых действий.
  • Всего в сезоне-2025/26 в его активе 3 забитых мяча и 1 ассист в 32 играх.
  • Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Кайсериспор ЦСКА Чалов Федор Пономарев Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
Mirak92
Дайте старому таблетки. Задолбал умничать. Сам играл не рыба не мясо, да и не долго.
Ответить
АлексМак
АлексМак
А где у него техника и скорость? Нет ничего.
Ответить
TOMSON
TOMSON
Хорошо говорить задним числом.. Когда Чалов уезжал разговоры были другими..
Ответить
Vitaga
Vitaga
такая судьба ждет любого нашего игрока уехавшего в любой топ чемпионат. как бы не нахваливали игроков в РПЛ. нет у нас игроков даже среднего европейского уровня сейчас. один Головин и только.
Ответить
