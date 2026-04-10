Пономарев указал на фатальную ошибку Чалова

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал бывшего нападающего армейцев Федор Чалова за желание играть в Европе.
Сегодня, 10 апреля, футболисту исполнилось 28 лет.
«Поздравляю Фeдора с днeм рождения, но он сделал большую ошибку, что уехал. Он не такого уровня игрок, чтобы играть за рубежом, там требуются другие критерии: выносливость, работоспособность.
Сейчас ЦСКА он тоже не нужен, потому что необходимы быстрые игроки, обладающие техникой, тактикой и скоростью.
А он всегда забивал халявные мячи, то одиннадцатиметровые, то кто-то ошибeтся», – сказал Пономарев.
- В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
- Российский форвард провел за новую команду 8 матчей (466 минут) без голевых действий.
- Всего в сезоне-2025/26 в его активе 3 забитых мяча и 1 ассист в 32 играх.
- Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
