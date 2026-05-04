Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Никчемная и противная лошадь»: Челестини оскорбили после увольнения из ЦСКА

«Никчемная и противная лошадь»: Челестини оскорбили после увольнения из ЦСКА

4 мая, 16:51
11

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прошелся по уволенному экс-тренеру армейцев Фабио Челестини.

«Хорошо, что по обоюдному согласию уволили. Отставка по делу. Я не понимал, почему ребята с такими крутыми данными разучились играть.

Наверное, Челестини их так задолбал. Странный он был как тренер, да и поведение такое же. По телевизору он тоже странные вещи говорит, невнятные.

То, что назначили Игдисамова – это хорошо. Посмотрим до конца сезона, что он сможет сделать с игроками. Может быть, наконец они начнут показывать себя во всей красе, по-мальчишески заиграют. Будем ждать результат теперь. Со «Спартаком» наши ребята могут собраться и побежать.

А то при Челестини я не видел на поле ничего, кроме возмущения. Давно было пора убрать его из команды, потому что это никчемная, противная лошадь.

Разобраться бы, кто его вообще в ЦСКА рекомендовал. Фабио плевал на команду. Дешевое повидло для него как раз сгодится.

Я не верю в иностранных тренеров. Они все идут работать к нам на удачу, авось получится. А если не получается, то уходят из клуба, деля между собой неустойку. У них у всех потребительское отношение к нам», – сказал Пономарев.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Еще по теме:
Пономарев отреагировал на потасовку двух игроков ЦСКА 1
Пономарев одним словом описал волевую победу ЦСКА над «Пари НН» 2
Пономарев возмущен выплатой 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ 76
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Пономарев Владимир
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1777903216
А где дешевле повидло?
Ответить
Цугундeр
1777903651
".. никчемная, противная лошадь." Да ещё и старая.) Как ты гриб-моховик достал... (
Ответить
Интерес
1777906606
Пономарь ударил в футбольно-церковный колокол.
Ответить
СильныйМозг
1777907599
Деда, на Зубровке держат. По 2 пузыря, в день, честно отрабатывает. От интервью, к интервью, фляга все громче свистит.
Ответить
bratskij
1777908372
А мне вот тоже интересно кто его вообще в ЦСКА рекомендовал? Выгнать следом и оштрафовать неустойку.
Ответить
sochi-2013
1777909358
Не верю! Не мог такое сказать Пономарев.
Ответить
ScarlettOgusania
1777909833
Игдисамов восьмой тренер за 5 лет, которого летом заменят девятой "никчёмной противной лошадью"...)
Ответить
rash1959
1777909920
Где санитары? срочно.
Ответить
raritet
1777914317
В первую очередь, Пономарев, нужно смотреть кто с нашей стороны заработал на этом трансфере? Ни для,кого не секрет, сейчас футбол - это больше про деньги , чем про спорт. Зато постоянный интерес : так , а кто соедующий
Ответить
Главные новости
Гурцкая – об игроке «Краснодара»: «Мудак, который 29 туров похоронил»
11:33
Экс-судья Федотов оценил работу арбитра в матче «Динамо» – «Краснодар»
11:21
Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»
10:56
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
10:34
2
«Локомотив» рассмотрит трансфер полузащитника «Ростова»
10:17
2
ВидеоТренер «Пари НН»: «Будем делать, что должны, несмотря на плакатики и прочую х…»
09:59
6
Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона
09:30
4
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
09:18
4
Новая информация об интересе «Спартака» к Аугусто
09:00
1
Стало известно, какие соперники достанутся в стыках 13-й и 14-й командам РПЛ
08:44
Все новости
Все новости
Стала известна причина эвакуации с «ВТБ Арены» после матча «Динамо» – «Краснодар»
11:10
1
Бителло ответил, останется ли в «Динамо»
10:47
ВидеоТренер «Пари НН»: «Будем делать, что должны, несмотря на плакатики и прочую х…»
09:59
6
«Балтика» закончит чемпионат с лучшим результатом в своей истории
09:43
1
Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона
09:30
4
Талалаев оценил РПЛ: «Упал уровень топовых команд, но средний уровень вырос»
09:08
2
Новая информация об интересе «Спартака» к Аугусто
09:00
1
Стало известно, какие соперники достанутся в стыках 13-й и 14-й командам РПЛ
08:44
Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»
08:30
5
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо»
08:19
1
Тренер «Краснодара» рассказал о травме Сперцяна
01:41
Пономарев отреагировал на потасовку двух игроков ЦСКА
01:34
5
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы «Зенита» стать чемпионом после поражения «Краснодара»
01:08
12
Павлюченко определил лучшего российского форварда
00:53
4
Раскрыт тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
00:46
7
Сперцян назвал причину поражения «Краснодара» от «Динамо»
00:19
9
Реакция Мостового на победу «Динамо» над «Краснодаром»
Вчера, 23:59
5
Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 23:35
8
Стадион «Динамо» эвакуировали после матча с «Краснодаром»
Вчера, 23:23
3
Тренер «Динамо» Жирков прокомментировал победу над «Краснодаром»
Вчера, 23:11
1
«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 22:56
28
Лунев объяснил волевую победу «Динамо» над «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
Гендиректор «Динамо» сделал заявление о будущем Гусева после победы над «Краснодаром»
Вчера, 22:34
5
Степашин одним словом охарактеризовал игру «Динамо» и «Краснодара»
Вчера, 22:23
2
Реакция Генича на поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 22:17
12
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:07
1
⚡️ РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо» и отстал от «Зенита» за тур до финиша чемпионата
Вчера, 22:02
185
Президент РПЛ анонсировал «фокус-покус» в 30-м туре
Вчера, 21:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 