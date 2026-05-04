«Никчемная и противная лошадь»: Челестини оскорбили после увольнения из ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прошелся по уволенному экс-тренеру армейцев Фабио Челестини.

«Хорошо, что по обоюдному согласию уволили. Отставка по делу. Я не понимал, почему ребята с такими крутыми данными разучились играть.

Наверное, Челестини их так задолбал. Странный он был как тренер, да и поведение такое же. По телевизору он тоже странные вещи говорит, невнятные.

То, что назначили Игдисамова – это хорошо. Посмотрим до конца сезона, что он сможет сделать с игроками. Может быть, наконец они начнут показывать себя во всей красе, по-мальчишески заиграют. Будем ждать результат теперь. Со «Спартаком» наши ребята могут собраться и побежать.

А то при Челестини я не видел на поле ничего, кроме возмущения. Давно было пора убрать его из команды, потому что это никчемная, противная лошадь.

Разобраться бы, кто его вообще в ЦСКА рекомендовал. Фабио плевал на команду. Дешевое повидло для него как раз сгодится.

Я не верю в иностранных тренеров. Они все идут работать к нам на удачу, авось получится. А если не получается, то уходят из клуба, деля между собой неустойку. У них у всех потребительское отношение к нам», – сказал Пономарев.