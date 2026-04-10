Хайкин не может играть за сборную Норвегии, несмотря на получение гражданства

Пресс-секретарь ассоциации футбола Норвегии Рагнхильд Аск Конелл сообщила, что Никита Хайкин пока не имеет права выступать за национальную сборную.

По его словам, это станет возможным только после выдачи специального разрешения от ФИФА.

Сегодня стало известно, что российский вратарь «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

«Никита Хайкин действительно получил норвежское гражданство. Но для того, чтобы он мог выступать за сборную Норвегии, необходимо одобрение ФИФА.

После подготовки всех документов Норвежская футбольная ассоциация направит соответствующий запрос, а дальнейшее решение о его возможном вызове будет принимать тренерский штаб национальной команды во главе с главным тренером Столе Сольбаккеном», – сказала Конелл.