  • Хайкин не может играть за сборную Норвегии, несмотря на получение гражданства

Хайкин не может играть за сборную Норвегии, несмотря на получение гражданства

10 апреля, 15:47
4

Пресс-секретарь ассоциации футбола Норвегии Рагнхильд Аск Конелл сообщила, что Никита Хайкин пока не имеет права выступать за национальную сборную.

По его словам, это станет возможным только после выдачи специального разрешения от ФИФА.

Сегодня стало известно, что российский вратарь «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

«Никита Хайкин действительно получил норвежское гражданство. Но для того, чтобы он мог выступать за сборную Норвегии, необходимо одобрение ФИФА.

После подготовки всех документов Норвежская футбольная ассоциация направит соответствующий запрос, а дальнейшее решение о его возможном вызове будет принимать тренерский штаб национальной команды во главе с главным тренером Столе Сольбаккеном», – сказала Конелл.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.

Еще по теме:
Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина 16
Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства 14
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист» 8
Источник: Sport24
Норвегия. Элитсериен Чемпионат мира Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1775825651
Не вижу препятствий !...
Ответить
Cleaner
1775825867
Норвежцы это разрешение быстро получат. Их лыжники-наркоманы на любой ДОПИНГ разрешение имеют. А тут всего то простое разрешение для игры в сборной нужно...
Ответить
Император Бомжей
1775826917
Хайкин молодец, в плане спортивном, откуда только не гнали)) Ну получит он его, Норвегия все равно всосёт!)))
Ответить
BRO_football
1775929001
Дело времени. Сейчас нельзя, потом можно будет. Медленно, потому что в Европе бюрократия сильна. В конце концов всяким чернозадым африканцам за сборную Франции разрешают играть, а Хайкину за Норвегию нельзя почему-то!
Ответить
Главные новости
Соболев ответил на вопрос о своей пантомиме с «Краснодаром»
22:47
Губерниев жестко прошелся по Соболеву из-за его поступка с «Краснодаром»
22:42
1
Семак назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Краснодаром»
22:33
5
ФотоСоболев ударил по ноге игрока «Краснодара» и передразнил его после падения
22:26
13
Мусаев оценил ничью «Краснодара» с «Зенитом»
22:20
Реакция фанатов «Зенита» на ничью с «Краснодаром»
22:06
6
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
21:56
8
Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»
21:42
29
Карасев объяснил, почему удалил Педро
21:41
9
Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
21:37
13
Все новости
Все новости
Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства
Вчера, 23:33
15
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»
Вчера, 15:23
8
Реакция Губерниева на норвежское гражданство Хайкина
Вчера, 13:19
2
«Для меня это гордость»: неожиданный комментарий Мостового о новом гражданстве Хайкина
Вчера, 12:24
4
«Это моя Норвегия»: Хайкин выложил пост по случаю нового гражданства
Вчера, 10:32
4
Реакция Семина на норвежское гражданство Хайкина
Вчера, 09:17
2
Нигматуллин не считает Хайкина потерей для сборной России: «В основной состав не прошел бы»
10 апреля
Хайкин впервые прокомментировал получение норвежского гражданства
10 апреля
21
Хайкин не может играть за сборную Норвегии, несмотря на получение гражданства
10 апреля
4
«Это становится странным»: в Норвегии обеспокоены гражданством Хайкина
6 апреля
1
Новая информация о норвежском паспорте для Хайкина
5 апреля
5
ФотоУчастник 1/8 финала ЛЧ продлил контракт с россиянином
14 марта
3
Новая информация о норвежском гражданстве вратаря сборной России Хайкина
13 марта
10
Хайкин честно ответил, сыграет ли он за Норвегию на ЧМ-2026
20 февраля
Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах
16 февраля
1
Хайкин пояснил, зачем получает норвежское гражданство
16 февраля
Юрист подтвердил работу по норвежскому гражданству для Хайкина
7 февраля
13
В Норвегии определили лучшего игрока 2025 года
10 января
2
Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства
2025.11.07 22:22
3
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
2025.10.14 17:15
2
Хайкин не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ-2026
2025.10.14 01:00
3
Хайкин отказался от российского гражданства – он будет играть за другую сборную
2025.10.13 11:19
21
Холанд забил 50 голов за сборную в 2+ раза быстрее Роналду и Месси
2025.10.11 22:07
2
Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль
2025.10.01 16:48
5
Назван лидер 21-го века по пента-трикам
2025.09.10 15:42
1
Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии
2025.07.14 14:25
7
Реакция Черданцева на ужесточение правил занятия сексом в Норвегии
2025.06.14 17:58
11
Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»
2025.06.03 00:45
11
Все новости
