Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хайкин честно ответил, сыграет ли он за Норвегию на ЧМ-2026

20 февраля, 21:24

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин на ютуб-канале Cappuccino & Catenaccio заявил, что его участие в ЧМ-2026 маловероятно.

– Можем ли мы вас увидеть в воротах сборной Норвегии летом на Кубке мира?

– Пока нет. Я думаю, надо будет ждать пока еще. Это долгий процесс и занимает очень много времени, к сожалению.

– Как бы вы оценили вероятность того, что вы будете в воротах, составе Норвегии летом?

– Пока это маловероятно.

  • 30-летний голкипер в «Буде» с 2019 года (с паузой на 2023 год).
  • С командой он 4 раза брал чемпионство.
  • За сборную России Хайкин не заигран.

Еще по теме:
Россиянин – 3-й в списке лучших игроков сезона Лиги чемпионов
Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах 1
Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов 2
Источник: Спортс
Норвегия. Элитсериен Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
4
Все новости
Все новости
Хайкин честно ответил, сыграет ли он за Норвегию на ЧМ-2026
20 февраля
Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах
16 февраля
1
Хайкин пояснил, зачем получает норвежское гражданство
16 февраля
Юрист подтвердил работу по норвежскому гражданству для Хайкина
7 февраля
30
В Норвегии определили лучшего игрока 2025 года
10 января
2
Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства
2025.11.07 22:22
3
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
2025.10.14 17:15
2
Хайкин не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ-2026
2025.10.14 01:00
3
Хайкин отказался от российского гражданства – он будет играть за другую сборную
2025.10.13 11:19
21
Холанд забил 50 голов за сборную в 2+ раза быстрее Роналду и Месси
2025.10.11 22:07
2
Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль
2025.10.01 16:48
6
Назван лидер 21-го века по пента-трикам
2025.09.10 15:42
1
Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии
2025.07.14 14:25
7
Реакция Черданцева на ужесточение правил занятия сексом в Норвегии
2025.06.14 17:58
11
Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»
2025.06.03 00:45
11
Хайкин из «Буде-Глимт» продолжает процедуру получения паспорта Норвегии
2025.05.03 13:03
4
Хайкин сравнил менталитет россиян и норвежцев
2025.04.04 21:21
2
Хайкин сравнил цены в Норвегии и России
2025.04.03 22:10
1
Хайкин раскрыл свое отношение к российскому гражданству
2025.04.03 19:36
11
ФотоВ Норвегии вратарю дали четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку матча
2025.03.31 16:39
3
ФотоВ Норвегии определили лучшего игрока 2024 года
2025.01.10 18:50
Хайкин стал 4-кратным чемпионом Норвегии
2024.12.01 22:49
Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии
2024.11.03 22:02
2
Российский вратарь выразил желание получить гражданство Норвегии
2024.11.01 12:41
3
23-летнему Холанду осталось 3 гола до звания лучшего бомбардира сборной Норвегии
2024.06.05 23:54
1
ВидеоНелепый пенальти из Норвегии
2024.04.08 16:40
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеский матч. Норвегия упустила победу над Словакией (1:1), Холанд не реализовал пенальти
2024.03.26 23:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 