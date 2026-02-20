Хайкин честно ответил, сыграет ли он за Норвегию на ЧМ-2026

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин на ютуб-канале Cappuccino & Catenaccio заявил, что его участие в ЧМ-2026 маловероятно.
– Можем ли мы вас увидеть в воротах сборной Норвегии летом на Кубке мира?
– Пока нет. Я думаю, надо будет ждать пока еще. Это долгий процесс и занимает очень много времени, к сожалению.
– Как бы вы оценили вероятность того, что вы будете в воротах, составе Норвегии летом?
– Пока это маловероятно.
- 30-летний голкипер в «Буде» с 2019 года (с паузой на 2023 год).
- С командой он 4 раза брал чемпионство.
- За сборную России Хайкин не заигран.
Источник: Спортс