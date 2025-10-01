Введите ваш ник на сайте
Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль

1 октября, 16:48
6

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин может сменить спортивное гражданство.

30-летнего футболиста, который в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, хотят заиграть за Израиль.

Израильтяне изучают возможность приглашения Хайкина, поскольку другие голкиперы национальной команды Даниэль Перец и Омри Глазер мало играют на клубном уровне.

У российского вратаря есть паспорта РФ, Израиля и Великобритании, но сейчас он рассчитывает получить норвежское гражданство и выступать за сборную этой страны.

Статистика Хайкина в дебютном матче Лиги чемпионов 2
Сафонов, Головин, Чалов и еще 5 россиян заявлены на общий этап еврокубков
Заполярный клуб с российским вратарем вышел в основной этап Лиги чемпионов 2
Источник: Walla
Норвегия. Элитсериен Отборочные матчи к ЧМ. Европа Буде-Глимт Россия Норвегия Израиль Хайкин Никита
Комментарии (6)
"supermax"
1759327243
Троежопие хочет превратить в четверожопие
Ответить
Спартач80
1759328167
За Палестину ему надо играть...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1759328795
Нехай Хайкин поиграет за евреЁв. ))
Ответить
...уефан
1759329109
..."Хайкин всех вас продаст и купит, а потом ещё раз продаст!"(с)/адаптация/...
Ответить
Томик
1759388450
Почему он ещё гражданин России, если у него уже есть бумажки от Израиля и Британии? Ещё и Норвегии хочет... Может уже пора лишить?
Ответить
Mirak92
1759420053
Хайкину, давно уже надо был. Лишь только удачи ему пожелаю
Ответить
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
5
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль
1 октября
6
Назван лидер 21-го века по пента-трикам
10 сентября
1
Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии
14 июля
7
Реакция Черданцева на ужесточение правил занятия сексом в Норвегии
14 июня
11
Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»
3 июня
11
Хайкин из «Буде-Глимт» продолжает процедуру получения паспорта Норвегии
3 мая
4
Хайкин сравнил менталитет россиян и норвежцев
4 апреля
3
Хайкин сравнил цены в Норвегии и России
3 апреля
1
Хайкин раскрыл свое отношение к российскому гражданству
3 апреля
11
ФотоВ Норвегии вратарю дали четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку матча
31 марта
3
ФотоВ Норвегии определили лучшего игрока 2024 года
10 января
Хайкин стал 4-кратным чемпионом Норвегии
2024.12.01 22:49
Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии
2024.11.03 22:02
2
Российский вратарь выразил желание получить гражданство Норвегии
2024.11.01 12:41
3
23-летнему Холанду осталось 3 гола до звания лучшего бомбардира сборной Норвегии
2024.06.05 23:54
1
ВидеоНелепый пенальти из Норвегии
2024.04.08 16:40
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеский матч. Норвегия упустила победу над Словакией (1:1), Холанд не реализовал пенальти
2024.03.26 23:14
1
Россиянин в третий раз выиграл чемпионат Норвегии
2023.11.12 21:11
Российский вратарь пожаловался на низкую зарплату в Норвегии
2023.09.27 10:42
2
ВидеоВ Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
ВидеоФанаты «Буде-Глимт» устроили овацию российскому вратарю Хайкину
2022.11.06 22:05
2
Холанд поучаствовал во всех голах Норвегии в этой Лиге наций
2022.09.25 12:50
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» с Хайкиным уступил «Линфилду»
2022.07.20 09:41
2
Хайкин пропустил три гола в матче чемпионата Норвегии
2022.07.02 21:55
«Ростов» хочет повторно арендовать Сильянова
2022.07.01 13:45
ВидеоВ Норвегии вратарь забил ударом через себя на 95-й минуте и спас команду от поражения
2022.06.28 15:50
1
Агент Кухты объяснил, почему чех не приостановил контракт с «Локомотивом»
2022.06.25 15:43
4
