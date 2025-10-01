Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин может сменить спортивное гражданство.

30-летнего футболиста, который в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, хотят заиграть за Израиль.

Израильтяне изучают возможность приглашения Хайкина, поскольку другие голкиперы национальной команды Даниэль Перец и Омри Глазер мало играют на клубном уровне.

У российского вратаря есть паспорта РФ, Израиля и Великобритании, но сейчас он рассчитывает получить норвежское гражданство и выступать за сборную этой страны.