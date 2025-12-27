«Пишут правду»: в «Динамо Мх» подтвердили назначение нового тренера

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев дал понять, что команду возглавит Вадим Евсеев из «Черноморца».

– На 99% определились с главным тренером. Надо еще немного подождать. Все, кто пишут по тренеру, – пишут правду.

– То есть главным тренером будет Вадим Евсеев?

– Давайте не будем спешить. Когда подпишем контракт – тогда озвучим. Остались детали.