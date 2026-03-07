Врач оценил безопасность проведения матча «Рубин» – «Краснодар»

Травматолог и спортивный врач Евгений Гончаров прокомментировал желание «Краснодара» перенести матч 20-го тура РПЛ против «Рубина» из-за мороза.

– Речь должна идти не о температуре, а о качестве футбольного поля. Есть прямая взаимосвязь травматизма с качеством газона. Не могу сказать, что из-за низкой температуры риск травм повышается.

– Получается, завтра нет причин не играть в Казани?

– В детстве, когда отменяли уроки в -30, мы все шли на коробку. Сейчас все нормально, работаем и с радостью вспоминаем такие дни. Завтра можно будет играть футбол в Казани.