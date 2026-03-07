Заявление «Рубина» по поводу матча с «Краснодаром»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала заявление по поводу возможного переноса матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Сегодня в медиа появилась информация о вероятности проведения матча «Рубина» с «Краснодаром», клуб считает нужным прояснить ситуацию.
«Рубин» находится на связи с представителями РПЛ, но каких-либо требований о переносе даты матча в адрес нашего клуба не поступало. При этом рассматривались варианты переноса начала игры на более раннее время, либо – перенос на 7 марта.
Решение о проведении встречи завтра за час до начала матча после замера температуры примет делегат и главный арбитр встречи совместно с клубами», – написали казанцы.
- Игра 20-го тура РПЛ должна начаться в 17:00 по московскому времени 8 марта.
- К началу матча температура воздуха в Казани может составить минус 16 градусов, а команды имеют право отказаться от игры при температуре ниже минус 15. Окончательное решение должен принять главный арбитр встречи Сергей Карасев.
- После 19 туров «Краснодар», защищающий чемпионский титул, лидирует в таблице с 43 очками, «Рубин» идет девятым с 23 баллами.
Источник: «Чемпионат»