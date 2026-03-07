Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заявление «Рубина» по поводу матча с «Краснодаром»

Вчера, 17:01
14

Пресс-служба «Рубина» опубликовала заявление по поводу возможного переноса матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Сегодня в медиа появилась информация о вероятности проведения матча «Рубина» с «Краснодаром», клуб считает нужным прояснить ситуацию.

«Рубин» находится на связи с представителями РПЛ, но каких-либо требований о переносе даты матча в адрес нашего клуба не поступало. При этом рассматривались варианты переноса начала игры на более раннее время, либо – перенос на 7 марта.

Решение о проведении встречи завтра за час до начала матча после замера температуры примет делегат и главный арбитр встречи совместно с клубами», – написали казанцы.

  • Игра 20-го тура РПЛ должна начаться в 17:00 по московскому времени 8 марта.
  • К началу матча температура воздуха в Казани может составить минус 16 градусов, а команды имеют право отказаться от игры при температуре ниже минус 15. Окончательное решение должен принять главный арбитр встречи Сергей Карасев.
  • После 19 туров «Краснодар», защищающий чемпионский титул, лидирует в таблице с 43 очками, «Рубин» идет девятым с 23 баллами.

Еще по теме:
«Краснодар» креативно анонсировал матч с «Рубином» 1
Семин высказался о переносе матча «Рубин» – «Краснодар»
Где смотреть матч «Рубин» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 8 марта 2026
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1772893282
ЦСКА разнесли раздевалку, пусть теперь жопу в Татарстане морозят и переодеваются на улице)))
Ответить
Пригожин Женя
1772895319
ни какого переноса, после позора в махачкале быть не должно... Рубин просил перенести забили болт.. Так что пускай краснодар не ноет!
Ответить
Бумбраш
1772895368
Если бы зинка попросила,то обязательно бы перенесли,а так прямой конкурент,можно и нужно поморозить,а может кто и травмируется
Ответить
Vitaga
1772899406
Рубин с таким тренером слетит в зону переходным матчей. может и вылететь. тренера снимут и будут искать очередного Рахимова.....(
Ответить
zigbert
1772903842
Хорошего мало играть при таких низких температурах воздуха. Настоящее испытание для игроков и судей. Увеличивается травмированность,да и зрителей на стадион собрать трудно.
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
3
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
21
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Краснодар»: 8 марта 2026
16:00
Экс-игрок «Зенита» – о матче с «Оренбургом»: «Судья сделал все возможное»
15:56
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
13
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
1
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 