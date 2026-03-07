Заявление «Рубина» по поводу матча с «Краснодаром»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала заявление по поводу возможного переноса матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Сегодня в медиа появилась информация о вероятности проведения матча «Рубина» с «Краснодаром», клуб считает нужным прояснить ситуацию.

«Рубин» находится на связи с представителями РПЛ, но каких-либо требований о переносе даты матча в адрес нашего клуба не поступало. При этом рассматривались варианты переноса начала игры на более раннее время, либо – перенос на 7 марта.

Решение о проведении встречи завтра за час до начала матча после замера температуры примет делегат и главный арбитр встречи совместно с клубами», – написали казанцы.