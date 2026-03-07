Реакция Аллегри на интерес «Реала»

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Милана», прокомментировал слухи о возможном назначении в «Реал».

Ранее в Италии сообщали, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает кандидатуру Аллегри на замену Альваро Арбеола.

Также появлялась информация, что «Милан» хочет предложить Аллегри новый контракт на фоне интереса мадридского клуба.

«Реал» занимает в Примере второе место.

«У меня контракт с «Миланом» до 2027 года. Мое будущее – это завтра. Мне хорошо в «Милане», и я очень счастлив.

Мы только начали этот путь в июле. Клуб работает на будущее. Но пока мы не достигнем нашей цели, мы должны оставаться сосредоточенными на настоящем. Мы еще ничего не добились», – сказал Аллегри на пресс-конференции перед матчем с «Интером».