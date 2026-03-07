Реакция Аллегри на интерес «Реала»

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Милана», прокомментировал слухи о возможном назначении в «Реал».
- Ранее в Италии сообщали, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает кандидатуру Аллегри на замену Альваро Арбеола.
- Также появлялась информация, что «Милан» хочет предложить Аллегри новый контракт на фоне интереса мадридского клуба.
- «Реал» занимает в Примере второе место.
«У меня контракт с «Миланом» до 2027 года. Мое будущее – это завтра. Мне хорошо в «Милане», и я очень счастлив.
Мы только начали этот путь в июле. Клуб работает на будущее. Но пока мы не достигнем нашей цели, мы должны оставаться сосредоточенными на настоящем. Мы еще ничего не добились», – сказал Аллегри на пресс-конференции перед матчем с «Интером».
Источник: Football Italia