«Хетафе» отпраздновал победу над «Реалом» видео с обезьяной

Пресс-служба «Хетафе» выложила забавный ролик после победы над «Реалом» в 26-м туре чемпионата Испании (1:0).
Команда из пригорода Мадрида показала радующуюся обезьяну.
- «Реал» проиграл Хетафе со счетом 0:1 в 26-м туре Примеры. Встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу». Единственный гол на 39-й минуте забил уругвайский нападающий Мартин Сатриано. Встречу посетили более 65 тысяч зрителей.
- Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Реал» рискует не выиграть второй сезон Примеры подряд.
- «Хетафе» не побеждал «Реал» с 2022 года.
Источник: «Бомбардир»