США рвут отношения с еще одной страной-участницей ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп заявил о разрыве с еще одной страной-участницей чемпионата мира-2026. Речь об Испании.
«У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо.
Они хотели оставить все на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией», – сказал Трамп.
- Ранее США начали военную атаку на Иран, который рассматривает снятие с чемпионата мира-2026.
- Чемпионат мира впервые пройдет в трех странах. Турнир начнется 11 июня, а завершится 19 июля. Финал состоится в Нью-Йорке.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы. Они сыграют в одной группе с Австрией, Алжиром и Иорданией.
Источник: «Коммерсантъ»