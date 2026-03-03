США рвут отношения с еще одной страной-участницей ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп заявил о разрыве с еще одной страной-участницей чемпионата мира-2026. Речь об Испании.

«У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо.

Они хотели оставить все на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией», – сказал Трамп.