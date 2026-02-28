Иран может сняться с ЧМ-2026

Участие сборной Ирана на чемпионате мира-2026 находится под вопросом. Об этом сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Сегодня США нанесли удары по территории Ирана. В результате ракетных ударов был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

«Америка напала на нас, на нашу страну, на целостность и наш флаг. Это действие не останется без ответа и, безусловно, будет принято во внимание спортивными чиновниками страны, которые примут соответствующее решение. Одно можно сказать наверняка: после этого нападения вряд ли мы сможем с оптимизмом смотреть на чемпионат мира», – сказал Тадж.