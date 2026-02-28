Введите ваш ник на сайте
Иран может сняться с ЧМ-2026

Вчера, 23:19
3

Участие сборной Ирана на чемпионате мира-2026 находится под вопросом. Об этом сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Сегодня США нанесли удары по территории Ирана. В результате ракетных ударов был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

«Америка напала на нас, на нашу страну, на целостность и наш флаг. Это действие не останется без ответа и, безусловно, будет принято во внимание спортивными чиновниками страны, которые примут соответствующее решение. Одно можно сказать наверняка: после этого нападения вряд ли мы сможем с оптимизмом смотреть на чемпионат мира», – сказал Тадж.

  • ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
  • Турнир впервые в истории пройдет с участием 48 сборных.
  • Иран уже квалифицировался на чемпионат мира-2026.
  • США являются главным хозяином турнира и примут большинство матчей.

У США предложили отобрать ЧМ-2026 из-за конфликта с Ираном 16
Реакция Валуева на конфликт США и Ирана – сборные сыграют на ЧМ-2026
Два игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026 4
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Иран
Император 1
1772310100
Иран за агрессию отстранят
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772312627
Живы ли президент Ирана и верховный аятолла? Смешно предположить, что Джанни может отстранить Израиль )
Ответить
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
Мостовой назвал главную проблему судей в РПЛ
00:20
В ФИФА высказались о ситуации в Иране
Вчера, 23:36
11
Иран может сняться с ЧМ-2026
Вчера, 23:19
3
Реакция Мостового на безграмотного футболиста в «Зените»
Вчера, 22:51
5
Головин сделал ассисты в трех матчах подряд за «Монако»
Вчера, 22:34
1
Бундеслига. «Бавария» вырвала победу у дортмундской «Боруссии» (3:2), у Кейна дубль
Вчера, 22:29
1
РПЛ. Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Рубина» в первом матче Евсеева
Вчера, 22:04
9
Батракова предложили продать в «Барселону» за 100 миллионов
Вчера, 21:52
8
Орлов назвал Соболева «футболистом из другой лиги»
Вчера, 21:28
2
