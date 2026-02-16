Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Винисиус – о сборной Бразилии: «Анчелотти говорит, что мы выиграем чемпионат мира»

Сегодня, 10:01

Вингер сборной Бразилии Винисиус высказался об изменениях в национальной команде с приходом в нее Карло Анчелотти.

«Он изменил облик команды. Мы стали играть лучше, мы счастливее и спокойнее. Для меня его приход – лучшее, что случилось. Он мог бы быть моим дедом.

Всякий раз, когда он мне звонит, он говорит, что мы выиграем чемпионат мира. Он уже говорит по-португальски, очень быстро его учит», – сказал Винисиус.

  • На групповом этапе чемпионата мира-2026 Бразилия сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.
  • Анчелотти возглавил пентакампеонов в конце мая 2025 года.
  • Итальянец стал первым иностранцем во главе сборной Бразилии с 1965 года.

Источник: As
Чемпионат мира Бразилия Реал Винисиус Анчелотти Карло
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
