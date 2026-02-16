Винисиус – о сборной Бразилии: «Анчелотти говорит, что мы выиграем чемпионат мира»

Вингер сборной Бразилии Винисиус высказался об изменениях в национальной команде с приходом в нее Карло Анчелотти.
«Он изменил облик команды. Мы стали играть лучше, мы счастливее и спокойнее. Для меня его приход – лучшее, что случилось. Он мог бы быть моим дедом.
Всякий раз, когда он мне звонит, он говорит, что мы выиграем чемпионат мира. Он уже говорит по-португальски, очень быстро его учит», – сказал Винисиус.
- На групповом этапе чемпионата мира-2026 Бразилия сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.
- Анчелотти возглавил пентакампеонов в конце мая 2025 года.
- Итальянец стал первым иностранцем во главе сборной Бразилии с 1965 года.
Источник: As