Винисиус – о сборной Бразилии: «Анчелотти говорит, что мы выиграем чемпионат мира»

Вингер сборной Бразилии Винисиус высказался об изменениях в национальной команде с приходом в нее Карло Анчелотти.

«Он изменил облик команды. Мы стали играть лучше, мы счастливее и спокойнее. Для меня его приход – лучшее, что случилось. Он мог бы быть моим дедом.

Всякий раз, когда он мне звонит, он говорит, что мы выиграем чемпионат мира. Он уже говорит по-португальски, очень быстро его учит», – сказал Винисиус.