Стало известно, как власти Ирана следили за футболистками сборной в Австралии

Администраторы женской сборной Ирана по прибытии команды в Австралию на Кубок Азии-2026 забрали паспорта спортсменок, чтобы затруднить их побег.

Сообщается, что телефоны футболисток также прослушивались или конфисковывались. Многие из них не могли связаться со своими семьями.

Из расписания команды были исключены открытые тренировки, игрокам не разрешали давать интервью СМИ, а нескольким журналистам сотрудники пресс-службы Азиатской футбольной конфедерации сказали, что они могут задавать вопросы только о футболе.

По словам посетителей отеля RACV Royal Pines, где остановилась команда, расположение здания позволяет любому, кто находится в вестибюле, легко видеть, кто приходит и кто уходит.

Источники, непосредственно знакомые с ситуацией в команде, рассказали, что каждую футболистку перед отъездом попросили предоставить иранскому правительству крупную финансовую гарантию, а также указать личности и местонахождение членов их семей.

«Если есть какие-либо семейные предприятия, они будут находиться в руках Корпуса стражей исламской революции до тех пор, пока игрок не вернется. Затем они также должны будут вести себя подобающе условиям режима – только тогда деньги будут возвращены», – рассказал один из источников.

Источники рассказали, что после отказа петь гимн футболисткам запретили пользоваться общими душевыми в отеле или сидеть в ресторане. Вместо этого им было предложено либо заказывать доставку еды в номер, либо брать блюда из буфета и возвращаться в свои номера.

Один из этих людей заявил, что пытался поговорить с членами команды в отеле, но не смог – двое сотрудников службы безопасности сказали ему, что ему нельзя подходить к спортсменкам. После этого сотрудники отеля попросили его удалиться.

Другой человек, который пришел в отель с намерением объяснить иранским игрокам их возможности получения виз и убежища, был снят на камеры службой безопасности команды в вестибюле. Персонал отеля велел ему уйти.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, также сообщили, что один из членов иранской делегации является сотрудником службы безопасности, имеющим тесные связи с КСИР. Он сказал, что составит отчет о поведении игроков, когда команда вернется в Иран.

Во время матчей его можно было видеть у боковой линии, и, по словам очевидцев, он постоянно находился в фойе отеля, следя за тем, чтобы футболистки не разговаривали с посторонними.

После вылета сборной пять иранских футболисток сбежали из расположения сборной при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, о еще двух членах команды, запросивших убежища. Одна из них позднее переменила мнение и решила вернуться в Иран. Всего в Австралии остались 6 спортсменок.

Полиция Австралии и министерство внутренних дел привлекли к операции с побегом футболисток местную иранскую диаспору. Они использовали секретные каналы связи с командой – в итоге представитель правительства встретился со спортсменками в отеле и предложил им различные варианты.

Говоря о футболистках, решивших не оставаться в Австралии, а вернуться в Иран, источник, знакомый с ситуацией, заявил: «У них есть семьи. Люди беспокоятся, что у их родителей могут конфисковать деньги или что их семью держат в заложниках, так что им приходится вернуться».