Стало известно, сколько иранских футболисток решили остаться в Австралии

Шесть представительниц сборной Ирана по футболу получили гуманитарные визы в Австралии, а остальные решили вернуться домой.
Ранее сообщалось, что пять иранских футболисток по окончании Кубка Азии сбежали из расположения сборной при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, о еще двух членах команды, запросивших убежища. Одна из них позднее переменила мнение и решила вернуться в Иран.
Вылет команды сопровождался протестами у гостиницы, где жила команда, и в аэропорту. Иранские жители Австралии пытались не допустить отправку команды, опасаясь за их безопасность после возвращения в Иран.
Когда футболистки проходили контроль на границе Австралии, местные чиновники и переводчики поочередно отводили каждую из них в сторону без присутствия сопровождающих и предлагали им политическое убежище.
Некоторые из них позвонили своим семьям в Иран, чтобы обсудить это предложение, однако ни один другой член делегации не решил остаться в Австралии.
- Ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази ранее раскритиковал футболисток сборной, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей и пригрозил им строгим обращением.
- Иранский адвокат по делам беженцев Ара Расули рассказала, что в Иране футболисткам может грозить казнь.