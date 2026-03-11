  Стало известно, сколько иранских футболисток решили остаться в Австралии

Стало известно, сколько иранских футболисток решили остаться в Австралии

11 марта, 14:23
2

Шесть представительниц сборной Ирана по футболу получили гуманитарные визы в Австралии, а остальные решили вернуться домой.

Ранее сообщалось, что пять иранских футболисток по окончании Кубка Азии сбежали из расположения сборной при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, о еще двух членах команды, запросивших убежища. Одна из них позднее переменила мнение и решила вернуться в Иран.

Вылет команды сопровождался протестами у гостиницы, где жила команда, и в аэропорту. Иранские жители Австралии пытались не допустить отправку команды, опасаясь за их безопасность после возвращения в Иран.

Когда футболистки проходили контроль на границе Австралии, местные чиновники и переводчики поочередно отводили каждую из них в сторону без присутствия сопровождающих и предлагали им политическое убежище.

Некоторые из них позвонили своим семьям в Иран, чтобы обсудить это предложение, однако ни один другой член делегации не решил остаться в Австралии.

  • Ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази ранее раскритиковал футболисток сборной, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей и пригрозил им строгим обращением.
  • Иранский адвокат по делам беженцев Ара Расули рассказала, что в Иране футболисткам может грозить казнь.

Источник: ESPN
Комментарии (2)
Император Бомжей
1773231759
У коклов футбики тоже сбегали, после начало СВО Казалось бы, причем тут Украина и Иран?)))
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773232891
РФСПРФ не факт что не выступит Иран на Мундиале ⚽️
