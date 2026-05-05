Сперцян рассказал о знакомстве с Овечкиным

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян раскрыл интересные подробности знакомства с хоккеистом Александром Овечкиным.
– В твоeм аккаунте зимой появилась фотография с Овечкиным и Хасбиком. Расскажи, как эта встреча случилась.
– Я знал одного парня из Махачкалы. Нас познакомили, мы с ним пересеклись. Сидели в лобби отеля вместе с Хасбуллой и с бойцами, а потом пришeл Александр. Так и сделали фото.
– Какое впечатление у тебя осталось от общения с Овечкиным?
– Мы чуть-чуть поговорили. Александра спросили, знает ли он меня. Он на меня посмотрел: «Ну, что-то знакомое».
Кто-то из ребят Овечкину сказал: «Он один из тех, кто лишил «Динамо» чемпионства в Краснодаре» (улыбается).
– Что на это ответил Александр?
– Мы посмеялись, да и всe.
- «Краснодар» победил «Динамо» (1:0) в заключительном туре РПЛ-2023/24.
- Бело-голубым для чемпионского титула было достаточно ничьей.
- В итоге ситуацией воспользовался «Зенит», ставший чемпионом в 6-й раз подряд.
