Кисляк попрощался с Челестини, уволенным из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк опубликовал пост по случаю отставки главного тренера Фабио Челестини.
«Хочу поблагодарить Фабио Челестини и весь тренерский штаб за работу в этом сезоне!
Вместе мы пережили много классных моментов – Суперкубок, победа в дерби дома, яркие матчи и голы.
Вы многое дали и многому научили, всегда верили в нас! Желаю вам удачи и до встречи на футбольных полях.
Ну а мы, под руководством Дмитрия Игоревича (Игдисамова), продолжаем готовиться к Дерби Всея Руси», – написал Кисляк в своем телеграм-канале.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: телеграм-канал Матвея Кисляка