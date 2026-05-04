Кисляк попрощался с Челестини, уволенным из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк опубликовал пост по случаю отставки главного тренера Фабио Челестини.

«Хочу поблагодарить Фабио Челестини и весь тренерский штаб за работу в этом сезоне!

Вместе мы пережили много классных моментов – Суперкубок, победа в дерби дома, яркие матчи и голы.

Вы многое дали и многому научили, всегда верили в нас! Желаю вам удачи и до встречи на футбольных полях.

Ну а мы, под руководством Дмитрия Игоревича (Игдисамова), продолжаем готовиться к Дерби Всея Руси», – написал Кисляк в своем телеграм-канале.