Семин двумя словами охарактеризовал увольнение Челестини из ЦСКА

Российский тренер Юрий Семин поделился мнением об уходе Фабио Челестини из ЦСКА.

«Своевременная [отставка] или нет, сложно сказать, но всегда во главе угла у тренера стоит результат. Либо положение в турнирной таблице соответствует амбициям клуба, либо нет.

Наверное, Челестини много ошибок наделал, особенно во второй половине сезона. В первой части сезона ЦСКА был великолепным, интересно играл.

Увольнение Челестини – закономерная вещь в такой ситуации», – сказал Семин.