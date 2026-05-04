  • Семин двумя словами охарактеризовал увольнение Челестини из ЦСКА

Семин двумя словами охарактеризовал увольнение Челестини из ЦСКА

4 мая, 17:23
7

Российский тренер Юрий Семин поделился мнением об уходе Фабио Челестини из ЦСКА.

«Своевременная [отставка] или нет, сложно сказать, но всегда во главе угла у тренера стоит результат. Либо положение в турнирной таблице соответствует амбициям клуба, либо нет.

Наверное, Челестини много ошибок наделал, особенно во второй половине сезона. В первой части сезона ЦСКА был великолепным, интересно играл.

Увольнение Челестини – закономерная вещь в такой ситуации», – сказал Семин.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Семин Юрий Челестини Фабио
Комментарии (7)
СильныйМозг
1777904947
Есть хороший отечественный специалист - Карпин, он уже Динамо помог и ЦСКА поможет. Клинер, тогда оборжется, штаны придётся стирать.)))
Project Бабангида
1777905012
" ну не шмагла я , не шмагла" ))
AL51
1777905637
Возможно краснодар обещал проплатить за отъем очков у зенита, но не вышло и армянин не выполнил обещание другому армянину. Пришлось выгнать челюсти.
