Семин двумя словами охарактеризовал увольнение Челестини из ЦСКА

Российский тренер Юрий Семин поделился мнением об уходе Фабио Челестини из ЦСКА.
«Своевременная [отставка] или нет, сложно сказать, но всегда во главе угла у тренера стоит результат. Либо положение в турнирной таблице соответствует амбициям клуба, либо нет.
Наверное, Челестини много ошибок наделал, особенно во второй половине сезона. В первой части сезона ЦСКА был великолепным, интересно играл.
Увольнение Челестини – закономерная вещь в такой ситуации», – сказал Семин.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: «Советский спорт»